聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐銀青埔分行 遷址開幕

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
兆豐銀行青埔分行28日歡慶喬遷，兆豐銀行總經理黃永貞（中）、太平洋自行車公司董事長林伊華（左三）、農業部農田水利署桃園管理處處長黃華煌（右三）等貴賓蒞臨剪綵。兆豐銀行／提供
兆豐銀行青埔分行28日歡慶喬遷，兆豐銀行總經理黃永貞（中）、太平洋自行車公司董事長林伊華（左三）、農業部農田水利署桃園管理處處長黃華煌（右三）等貴賓蒞臨剪綵。兆豐銀行／提供

兆豐銀行原「北中壢分行」於昨（28）日遷址至桃園市中壢區領航南路二段358、360號1樓，並同步更名為「青埔分行」。

兆豐銀行總經理黃永貞出席開幕儀式，並且邀請多位貴賓蒞臨剪綵，共同見證新址啟用的重要時刻。

兆豐銀指出，本次遷址為因應國內營業據點盤點與布局調整，兆豐銀選擇進駐於發展迅速的青埔生活圈，為企業及在地居民提供更優質、貼心的金融服務。

兆豐銀指出，青埔分行新址位於青埔主要幹道領航南路，周邊住宅及金融機構林立，地理位置優越。

兆豐銀指出，營業據點行舍挑高，整體採用現代化視覺設計、簡潔高雅的白色櫃台搭配高質感的鈦金屬邊框，配合兆豐銀行企業識別紅紫色系列設計，打造出專業尊榮的樣貌。

分行設置雙語化標示、友善的無障礙環境以及適合高齡者、疑似失智者洽辦金融業務的樂智友善服務區，滿足不同族群客戶辦理業務時之空間需求及服務體驗，遷至新址後對既有客戶之存款、外匯、貸款及理財等各項服務，均不受影響。

青埔分行位於青埔高鐵重劃區，具備國際機場、高鐵及機場捷運三大優勢，且桃園市為全台六都人口成長最快速的直轄市，周邊商圈漸漸繁榮熱絡，可預期長期具有相當之發展潛力，透過青埔分行的進駐不僅能均衡兆豐銀行在桃園市地區的服務據點，並擴大服務版圖，提供特區企業、商家及民眾更全面、更多元的金融服務，將有助於帶動及活絡在地商業活動發展。

兆豐銀行持續配合主管機關之金融政策，近期積極著重推行各項攔阻詐騙措施，守護民眾的荷包，秉持「待客如親」的服務精神及「發揮正向影響、引領永續發展」的核心理念，用心服務每一位客戶。

客戶 機場捷運 青埔

延伸閱讀

高鐵駕駛過站不停「尿檢通過」 未來須過1關才能復職

台中烏日會展中心明年停用 議員建議延至高鐵娛樂城完工

很會A！會計師處理公司清算卻詐兆豐銀1.4億 最終判關4年定讞

中壢狂風暴雨夜 速食店員工拚命鎖門 網籲老闆升官加薪

相關新聞

數存戶遭冒用 七銀行暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證

詐團又變招，銀行發現，有詐團假借代辦貸款，詐取民眾自然人憑證、密碼及身分證影本後，再大量開設各銀行數位存款帳戶，讓民眾最...

金價屢創新高 黃金投資詐騙跟著增加

金價屢創新高，黃金投資相關詐騙案也跟著增加。銀行業者說，詐騙集團勸誘民眾必須買黃金才能加入海外投資行列，民眾上鉤後再派「...

兆豐銀青埔分行 遷址開幕

兆豐銀行原「北中壢分行」於昨（28）日遷址至桃園市中壢區領航南路二段358、360號1樓，並同步更名為「青埔分行」。

3月退票張數、金額雙升

央行昨（28）日公布最新票據交換及存款不足退票概況，3月存款不足退票張數比和金額比都較上月走升；存款不足退票張數比為0....

數存新開戶 成長動能趨緩

金管會統計，今年3月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,558.5萬戶，季增4.6%是史上同期新低，年增21%也續破底，高...

新台幣匯價 升破32.5元

川普對等關稅出現轉圜空間，市場對美國聯準會（Fed）6月可能「試水溫」降息反應正面，全球金融市場恐慌情緒明顯趨緩，資金回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。