凱基人壽 推新美元利變險

近期國際政經局勢變動劇烈，川普關稅政策引發全球金融市場波動，民眾對資產配置趨於保守。而保險商品具備提供保障、轉嫁風險，且有機會讓資產穩健增值等特性，因此成為近期市場上備受民眾青睞的金融工具。考量保障規劃不該受市場振盪影響，凱基人壽新推出「凱基人壽美利加倍美元利率變動型終身壽險-定期給付型」，同時滿足保障規劃及資產配置雙重需求，助民眾穩中求盈。

正值職場巔峰的中高階主管、事業有成的企業主、或是屆臨退休的高資產族群，因為手邊已累積一定資產，凱基人壽建議可以選擇短年期繳費的「凱基人壽美利加倍美元利率變動型終身壽險－定期給付型」。該商品以美元計價，提供2年及3年繳費年期，分期繳費享有終身保障，符合高保費費率折減門檻及首、續期指定金融機構帳戶自動轉帳繳費，最高可享有2.5%費率折減。若符合保單條款所約定的條件，更有機會享有增值回饋分享金，保障退休生活。

另外，若經醫院醫師診斷確定為二至六級失能，該商品還有豁免保險費機制，無須擔心保費繳費問題；若於契約有效期間內，經醫生診斷符合「生命末期」狀態時，亦提供生命末期提前給付保險金；該商品就身故保險金也提供分期定期給付之設計，讓保戶能透過指定受益人搭配分期定期給付，持續照顧下一代摯愛，滿足保戶保障、增值及享退的需求。

以50歲王先生投保「凱基人壽美利加倍美元利率變動型終身壽險－定期給付型」為例，保險金額352,803美元，繳費期間2年期，原始年繳保費為71,795美元，經相關費率折減後，首、續期年繳保費為70,000美元，假設投保後各保單年度宣告利率均為4.2%，增值回饋分享金均選擇以繳清保險方式增加保險金額，至第四保單年度末，其壽險保障可達374,335美元；至21保單年度末，王先生保險年齡達70歲時，其壽險保障可達390,341美元，保單現金價值也累積達226,284美元，可供靈活運用。