永豐金 拿下金峰獎八獎項

第23屆金峰獎日前揭曉，永豐金控（2890）子公司表現亮眼，勇奪八項大獎肯定。永豐銀行、永豐金證券、永豐期貨與永豐金租賃均獲「十大傑出企業」榮譽，展現集團在數位轉型與綠色金融領域的深厚實力。

永豐銀行以「休碳Showtime綠色生活倡議咖」及「Orbit.AI投資水晶球」兩大創新方案，拿下「十大傑出創新研發」獎。「休碳Showtime」整合臨櫃與線上服務，涵蓋綠色存款、數位理財及交易功能，並透過LINE官方帳號設置「休碳專區」，推動一站式綠色金融服務，去年響應客戶數年增逾25%，更進一步推出「綠徽章計畫」。

「Orbit.AI投資水晶球」則運用生成式AI技術，從全球逾500家媒體資料庫中，精選與台灣、中國、美國、日本、印度等市場高度相關資訊，結合質化與量化數據分析，提供客戶即時、精準的市場推播。

永豐金證券則以數位創新平台「豐雲學堂－豐學PRIME」，榮獲「十大傑出商品獎」。平台主打每日追蹤投信增持股，並匯聚永豐投顧30位資深研究員專業洞見，每月產出逾百篇深度研究，協助投資人迅速掌握總經、產業與個股動向。過去一年，永豐金證券更囊括金峰獎、金炬獎、國家品牌玉山獎及台灣永續投資獎等多項大獎，展現新世代券商的全方位實力。

永豐期貨以「豐全球閃電下單APP」同獲「十大傑出商品獎」，該應用以獨創、多樣、穩定、便捷為特色，滿足客戶快速交易需求。

永豐金租賃則長期耕耘兩岸三地及東南亞市場，專注支持中小企業發展，提供靈活分期、租賃及融資服務，成為企業成長路上的堅強後盾。