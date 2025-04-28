獨／數存戶警鐘！自然人憑證開戶遭詐團冒用 7銀行急喊停

詐團又變招。銀行發現，有詐團假借代辦貸款，詐取民眾自然人憑證、密碼及身分證影本後，再大量開設各銀行數位存款帳戶，讓民眾最終淪為人頭戶。據調查，至少7家銀行已全面暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證，全面防堵詐團漏洞。

據調查，這7家急暫喊卡的銀行，是兆豐銀、第一銀、華南銀、合作金庫、台企銀、永豐銀和將跟進的彰銀，另外還有兩家銀行也正積極評估跟進。

一家銀行主管坦言，從去年第3季開始，就發現數存戶中，以「自然人憑證」做驗證開戶，最終變成警示帳戶的占比一路攀升，有銀行最高占比達兩成。換言之，數存戶警示戶中，有兩成都是透過自然人憑證驗證開戶的。

進一步了解發現，有民眾為申請信貸，將自然人憑證、密碼及身分證影本交給代辦公司，結果代辦其實是詐團，利用資料到各銀行大量開立數位存款帳戶。

不少民眾並不知道自然人憑證可開戶，直到事後才驚覺淪為人頭戶。銀行也發現，有代辦公司持客戶同意書至戶政事務所申辦，自然人憑證成為詐團冒用開戶的新漏洞。

目前數位存款帳戶依開戶的身分驗證強度，分三類。第一類（稱數一）是指全新客戶以自然人憑證線上開新戶，有銀行是增加視訊（如國泰世華銀）做更強驗證。

若單以自然人憑證線上開新戶者，最高是每月轉帳限20萬元，這7家銀行這塊陸續暫喊卡；若加上視訊幾乎等同一般臨櫃開戶，轉帳額度可更高。

第二類（稱數二）是既有客戶以原先存款帳戶或信用卡驗證開新戶，每月轉帳最高也可達20萬元；第三類（稱數三）是以其他銀行存款帳戶線上開戶，每月轉帳限5萬元，若搭配視訊，可提高到20萬元。

目前7家銀行已陸續暫停第一類（數一）以自然人憑證開戶，民眾若欲開立數位帳戶，須改以臨櫃辦理，或選擇數二、數三方式線上開戶。