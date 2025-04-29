新台幣匯價 升破32.5元

川普對等關稅出現轉圜空間，市場對美國聯準會（Fed）6月可能「試水溫」降息反應正面，全球金融市場恐慌情緒明顯趨緩，資金回流台股，台股昨（28）日開高收盤守穩「2萬」大關，上漲逾百點；台北外匯經紀公司新台幣匯價昨以32.51元開盤，收盤價為32.465元，升值6.1分，金融市場再呈現「股匯雙升」。

上周台股大漲477點，終止連續四周下跌走勢。外資連八周賣超態勢也畫下句點，上周轉為買超275.3億元，昨日台股延續上周回穩氣氛，外資持續加碼，買超金額達58.6億元，顯示對台股後市信心回溫。投信則展現更強烈的挺台力道，連續四個交易日站在買方；自營商則轉為小幅調節，昨日賣超3.7億元。

市場人士指出，在美中關稅談判有望緩解、聯準會釋出降息試探訊號之際，台股吸引資金回流，短線氣氛明顯轉多。不過，後續仍需關注美國經濟數據及聯準會官員談話，若有利空突襲，台股震盪幅度仍不可小覷。

匯銀指出，月底出口商拋匯積極且台股上漲，有助於新台幣表現；美元指出近期亦程波動，昨美元指數又一度回貶至99.8附近。由於台美關稅談判尚未有進一步結果，新台幣匯價短線恐呈32.5元附近震盪。

對於台股近期反彈牽動的外資進出，匯銀認為，近期台股隨美股出現反彈，加上股東會前大股東回補、企業囤貨有利企業獲利及盤勢反彈等，但依舊不可忽視90天後關稅議題仍可能持續延燒，且即便川普不再加高關稅，全球經濟仍將被基本的10%稅率拖累；再者，5月即將進入繳稅季，若此時指標企業釋出較為不明朗的展望、520談話等，均可能讓反彈再度承壓。