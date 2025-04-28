爆警示戶！國銀數存戶熄火 季增跌破5%探史上新低
據金管會最新統計，2025年3月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,558.5萬戶，季增4.6%是史上同期新低，年增21%更續破底，高成長動能已不復見，銀行圈指出兩大關鍵，市場飽和，及數存警示戶跳增，兩相力道疊加壓抑成長動能。
以數存戶的成長趨勢來看，各銀行會在年初推行銷，再搭投資旺季，首季是全年中最佳，第2季則趨緩，第3季略回穩，第4季再降；但2025年首季成長率卻掉到4.6%的中低個位數，今年成長動能陷低迷。
一家民營銀行主管坦言，數存戶成長動能欲振乏力，有兩大關鍵，一、數存戶市場趨飽和，各銀行縮減高利攬客的力道，二、數存警示戶一路跳增，挑起銀行防詐敏感神經。
尤其金管會3月起祭出嚴控「警示戶增加」的政策管控措施，讓各銀行如臨大敵，更強化數存戶管理。
例如為全面防堵詐團漏洞，多數公股行庫全面暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證，但也有民營銀行認為，全面喊卡，會不會「錯殺」？反造成民怨？
事實上，法令沒有明確規定各銀行帳戶管控措施，都由各銀行自訂，光以「約定轉帳組數」來看，為配合灰名單機制，各銀行都陸續訂約定轉帳組數上限，但各家組數限制就差很大。
有銀行上限是100組，但也有銀行是30組，組數上限愈少，阻詐力道愈強，但客戶可能會抱怨，為何在A銀行約轉組數可以很多，但B銀行卻不行，少了彈性就容易引民怨。
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