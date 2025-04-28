爆警示戶！國銀數存戶熄火 季增跌破5%探史上新低

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會最新統計，2025年3月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,558.5萬戶，季增4.6%是史上同期新低，年增21%更續破底，高成長動能已不復見，銀行圈指出兩大關鍵，市場飽和，及數存警示戶跳增，兩相力道疊加壓抑成長動能。

以數存戶的成長趨勢來看，各銀行會在年初推行銷，再搭投資旺季，首季是全年中最佳，第2季則趨緩，第3季略回穩，第4季再降；但2025年首季成長率卻掉到4.6%的中低個位數，今年成長動能陷低迷。

一家民營銀行主管坦言，數存戶成長動能欲振乏力，有兩大關鍵，一、數存戶市場趨飽和，各銀行縮減高利攬客的力道，二、數存警示戶一路跳增，挑起銀行防詐敏感神經。

尤其金管會3月起祭出嚴控「警示戶增加」的政策管控措施，讓各銀行如臨大敵，更強化數存戶管理。

例如為全面防堵詐團漏洞，多數公股行庫全面暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證，但也有民營銀行認為，全面喊卡，會不會「錯殺」？反造成民怨？

事實上，法令沒有明確規定各銀行帳戶管控措施，都由各銀行自訂，光以「約定轉帳組數」來看，為配合灰名單機制，各銀行都陸續訂約定轉帳組數上限，但各家組數限制就差很大。

有銀行上限是100組，但也有銀行是30組，組數上限愈少，阻詐力道愈強，但客戶可能會抱怨，為何在A銀行約轉組數可以很多，但B銀行卻不行，少了彈性就容易引民怨。

金管會

延伸閱讀

台版地面師騙局再現 詐團聯手不肖代書詐千萬警逮13人

台南蛋黃區停車位難求！有車占用「一停3年」...民怨投訴無門

金警聯防 凱基人壽與刑事警察局簽署防詐MOU

菲律賓三大利多 吸引台商進駐 國銀跟進卡位

相關新聞

獨／數存戶警鐘！自然人憑證開戶遭詐團冒用 7銀行急喊停

詐團又變招。銀行發現，有詐團假借代辦貸款，詐取民眾自然人憑證、密碼及身分證影本後，再大量開設各銀行數位存款帳戶，讓民眾最...

元大金控董事會改選新名單出爐 董事長申鼎籛功成身退

元大金控今日董事會正式通過第十屆董事提名，並正式對外公告，最新的董事提名名單共計九席，包括一般董事五席，分別為翁健、黃維...

元大金控改選5新面孔 新任董座備受矚目

元大金控（2885）28日公告最新董事提名名單，共計九席，一般董事翁健、黃維誠、馬維建、馬維辰、陳忠源等五位；及獨董楊曉...

安永、櫃買、高科大、TIESA 四強攜手力挺創新發光

為協助具潛力的新創企業加速進入資本市場，安永聯合會計師事務所、櫃買中心、國立高雄科技大學產學營運處攜手創新生態平臺夥伴，...

富邦董座蔡明忠東海開課 笑稱注意誰滑手機

富邦集團董事長蔡明忠25日以東海大學校友與講座教授之姿，開授正式學分課「反思經營學」，課堂擠滿學生。蔡明忠笑說，會注意誰...

全球最有身價「蔡教授」 東海開課解答不看政論節目原因

身價千億、掌舵全台市值第二、總資產達12.3兆元的富邦集團董事長蔡明忠，25日以東海大學校友與講座教授之姿，首度開授正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。