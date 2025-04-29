元大金提名董事 五席新面孔

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

元大金控（2885）昨（28）日公告最新董事提名名單，九席中有五席變動，一般董事包括翁健、黃維誠、馬維建、馬維辰、陳忠源等五位，獨董楊曉文、王詠心、李滿治、吳宗成等四位。此次名單和上屆董事及獨董名單相較，新增馬維建、黃維誠、王詠心、李滿治和吳宗成等五人。

原董事長申鼎籛因退休而未列入董事名單。本屆董事名單經股東會正式通過後，將由新董事會推舉新任董事長人選，後續發展受市場關注。

新任名單中，黃維誠為美國加州大學企管碩士，現任元大金控策略長及國際事業處執行長，曾任元大證券副董事長、總經理及元大銀行執行副總等職務，具備豐富的證券產業知識及管理經營、領導決策經驗，擁有豐富的海外市場拓展經驗。

馬維建為現任元大文教基金會董事長、元大證券及元大人壽董事，曾任元大金控總經理、元大證金董事長、元大國際資產管理董事長等職務，具備豐富的經營管理經驗、公司治理及海外投資管理素養

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