證交所：台幣外幣分戶帳 可互通

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

因應國內複委託投資需求成長，臺灣證券交易所宣布，開放新台幣分戶帳款項得經客戶同意換匯後，撥入外幣分戶帳，以擴大分戶帳功能，利於投資人靈活調度運用新台幣與外幣資金，及推動台灣成為亞洲資產管理中心。

證交所修正證券商交割專戶客戶分戶帳作業要點第三條規定，開放證券商交割專戶新台幣分戶帳款項得經客戶同意後，經換匯撥入外幣分戶帳，自即日起實施。

近年來，隨著國人投資海外股市的熱潮持續升溫，證券商的複委託業務也隨之大幅增長，為因應市場需求，提升投資人交易便利性與資金運用效率，並達成亞洲資產管理中心各項策略，帶動台灣金融與經濟發展願景，因此擴大分戶帳功能，開放新台幣分戶帳款項得經客戶同意換匯後撥入外幣分戶帳。

證交所表示，此次鬆綁是繼放寬電子支付帳戶得為分戶帳的款項移轉約定帳戶選項、委託買進證券預收款項可圈存於分戶帳，以及分戶帳得支應證券投資信託基金業務的申購款項等各項優化新台幣分戶帳措施後，首次將優化範圍擴展至外幣分戶帳。

新台幣 證券商

延伸閱讀

證交所董事長林修銘：今年證交所EPS可望逾8元

證交所「鬼話連篇」抓鬼大賽開跑 揭露你的受詐經驗角逐最高6000好禮

創櫃板新股 券商可投資

台股反映美國關稅利空 券商3月只賺1億元

相關新聞

數存戶遭冒用 七銀行暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證

詐團又變招，銀行發現，有詐團假借代辦貸款，詐取民眾自然人憑證、密碼及身分證影本後，再大量開設各銀行數位存款帳戶，讓民眾最...

金價屢創新高 黃金投資詐騙跟著增加

金價屢創新高，黃金投資相關詐騙案也跟著增加。銀行業者說，詐騙集團勸誘民眾必須買黃金才能加入海外投資行列，民眾上鉤後再派「...

兆豐銀青埔分行 遷址開幕

兆豐銀行原「北中壢分行」於昨（28）日遷址至桃園市中壢區領航南路二段358、360號1樓，並同步更名為「青埔分行」。

3月退票張數、金額雙升

央行昨（28）日公布最新票據交換及存款不足退票概況，3月存款不足退票張數比和金額比都較上月走升；存款不足退票張數比為0....

數存新開戶 成長動能趨緩

金管會統計，今年3月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,558.5萬戶，季增4.6%是史上同期新低，年增21%也續破底，高...

新台幣匯價 升破32.5元

川普對等關稅出現轉圜空間，市場對美國聯準會（Fed）6月可能「試水溫」降息反應正面，全球金融市場恐慌情緒明顯趨緩，資金回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。