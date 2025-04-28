證交所：台幣外幣分戶帳 可互通

因應國內複委託投資需求成長，臺灣證券交易所宣布，開放新台幣分戶帳款項得經客戶同意換匯後，撥入外幣分戶帳，以擴大分戶帳功能，利於投資人靈活調度運用新台幣與外幣資金，及推動台灣成為亞洲資產管理中心。

證交所修正證券商交割專戶客戶分戶帳作業要點第三條規定，開放證券商交割專戶新台幣分戶帳款項得經客戶同意後，經換匯撥入外幣分戶帳，自即日起實施。

近年來，隨著國人投資海外股市的熱潮持續升溫，證券商的複委託業務也隨之大幅增長，為因應市場需求，提升投資人交易便利性與資金運用效率，並達成亞洲資產管理中心各項策略，帶動台灣金融與經濟發展願景，因此擴大分戶帳功能，開放新台幣分戶帳款項得經客戶同意換匯後撥入外幣分戶帳。

證交所表示，此次鬆綁是繼放寬電子支付帳戶得為分戶帳的款項移轉約定帳戶選項、委託買進證券預收款項可圈存於分戶帳，以及分戶帳得支應證券投資信託基金業務的申購款項等各項優化新台幣分戶帳措施後，首次將優化範圍擴展至外幣分戶帳。