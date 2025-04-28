證交所：ETF00925 6月5日起終止上市

友善時光便當錢，養活自己；感恩 剛剛封鎖了一個說我這樣很丟臉的人，他說我這樣每天賺個幾毛錢很羞恥，有種就po什麼打敗大盤大賺幾百%的對帳單？ 我也不知道有種到底是什麼概念，我是真的很沒種...

2025-04-28 15:36