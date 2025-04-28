證交所：ETF00925 6月5日起終止上市
臺灣證券交易所表示，新光投信經理的「新光標普電動車ETF證券投資信託基金（00925）」受益憑證自6月5日起終止上市。
證交所表示，由於該ETF已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於1億元的終止信託契約標準，新光投信向主管機關申請終止該信託基金的信託契約並獲得核准。
證交所表示，於6月5日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，新光投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢新光投信公司網站（https://www.skit.com.tw/）。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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