元大金控董事會改選新名單出爐 董事長申鼎籛功成身退

元大金控今日董事會正式通過第十屆董事提名，並正式對外公告，最新的董事提名名單共計九席，包括一般董事五席，分別為翁健、黃維誠、馬維建、馬維辰、陳忠源；四席獨立董事為楊曉文、王詠心、李滿治、吳宗成，其中，現任董事長申鼎籛並未名列此次董事名單，據了解，在元大集團服務50年的申鼎籛，將於股東會後退休。

在元大金控集團服務50年的申鼎籛，2019年接任元大金控董事長迄今，加上5年總經理資歷，掌舵元大金長達11年，不僅見證集團大大小小20餘次的併購，帶領公司市值大幅成長，獲利屢創新高，在基層員工眼中，申鼎籛是最沒有架子的董事長，而且元大金控旗下合計銀行與證券將近300家通路，他都親自視察，同仁形容，申鼎籛是個不折不扣的細節控，舉凡各式表報上的數字、格式，至分公司、分行據點的裝修、設立，他都會親往了解。

在元大集團歷時50年的申鼎籛，是已逝的元大集團總裁馬志玲親手栽培、欽點的高階經理人，早年他擔任營業員就因為優質的服務品質而一路作到超級業務員，之後馬志玲希望以他的才能來培訓更多優秀的營業員，他也因此結束前台超級業務員的生涯，轉投入管理工作，也正因為一路從基層作起，使申鼎籛最了解要如何才能作一個好的營業員，而營業員正是證券公司最重要的命脈，元大證券經紀業務不斷遙遙領先其他券商，市場激烈競爭之下，元大的市占領先反而越來越多，申鼎籛絕對功不可沒。

申鼎籛接任元大證券董事長時，仍不改平常用公車、捷運上下班的習慣，一直到馬志玲告訴他仍應該用公司的座車，否則外界看了還以為元大虧待證券董事長，他才改掉這個習慣，但只要是休假，他仍然喜歡用大眾運輸工具代步。而在14家金控董事長裡，申鼎籛應該可說是征服最多座百岳的董事長，他從60多歲才開始爬百岳，過程中堅定的意志力也令不少曾和他一起爬百岳的同仁印象深刻。

申鼎籛豐富的證券實務經驗，與凝聚同仁向心力的能力，能迅速因應變化、調整策略並具體執行，包括證券經紀通路轉型理財型通路、推動證券分公司與銀行分行同址經營拓增經營效益、強化海外據點營運管理等等，可說是促使元大金成長前進的重要人物。而對申鼎籛而言，馬志玲是他一輩子感謝的貴人、恩人，元大同仁轉述，一直到現在，申鼎籛若想到馬志玲，還會不時掉淚，馬志玲可說是元大集團的精神領袖，他治理公司的精神，申鼎籛也具體實踐在對元大金控乃至於旗下各子公司的管理中。

除了申鼎籛榮退，此次董事名單亦具穩定傳承與創新領導的雙重意涵。現任總經理翁健具備法律專業背景，曾任寶來證券總經理，2011年寶來證券併入元大金控後，擔任金控總稽核、創投董事長、銀行董事長等職務，於金控、證券及銀行等體系歷練完整，追求穩健獲利的同時，也將風控思維深植組織文化。

現任金控策略長黃維誠，則為美國加州大學企管碩士，在集團服務超過20年，主要資歷在證券體系，曾任元大證券總經理、副董事長，具備國內外金融市場發展趨勢的精準判斷與營運決策能力，更擁有豐富的海外事業管理經驗，擔任元大證券(韓國)總經理僅一年多時間，即帶領公司轉虧為盈，為元大金控拓展海外版圖的戰將。

現任元大證券、元大人壽董事馬維建，曾任元大金控總經理、元大證金董事長等職務，嫻熟國內外金融市場趨勢及領導決策經驗，馬維辰現為元大金控、元大銀行董事，曾任元大銀行副董事長、元大金控首席執行副總及元大人壽副董事長等職務，具備金融及產業洞察力、公司治理及海外投資管理能力，於2015年元大成功併購大眾銀行後，營運模式轉為證券、銀行並重。近年，昔日併購暨整併效益發揮，元大金控也已經發展成為旗下有證券、銀行、人壽、投信與期貨五大獲利引擎的大型金控。

現任董事陳忠源則是連續第四次被提名，元大金控借重其豐富產業經驗及經營專長，提供各項業務建議。此外，綜觀這次元大金的四位獨立董事名單，亦皆具備專業財經背景，展現元大金控對金融多元化積極佈局，其中，政治大學金融系教授楊曉文，曾於金融監理機關暨周邊事業擔任重要職務，推動公司治理及金融實務運作經驗豐富，此次續任獨立董事。而另外3位獨立董事新面孔，王詠心為證期局前局長，曾任中美洲銀行在台灣辦事處代表人；李滿治為保險局前局長，曾任金管會主任秘書、法律事務處處長；吳宗成為台科大資管系教授、財團法人電信技術中心董事長，長期專研密碼學及資訊安全等領域，可為元大金控資安決策提供關鍵支撐。