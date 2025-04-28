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元大金控改選5新面孔 新任董座備受矚目

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大金控。 聯合報系資料照
元大金控。 聯合報系資料照

元大金控（2885）28日公告最新董事提名名單，共計九席，一般董事翁健、黃維誠、馬維建、馬維辰、陳忠源等五位；及獨董楊曉文、王詠心、李滿治、吳宗成等四位。此次名單和上屆董事及獨董名單相較，新增馬維建、黃維誠、王詠心、李滿治和吳宗成等五人。原董事長申鼎籛因退休而未列入董事名單。本屆董事名單經股東會正式通過後，將由新董事會推舉新任董事長人選，後續發展受市場關注。

翁健為現任元大金控總經理，曾任寶來證券總經理，元大金控總稽核、元大銀行董事長等職務，重視風險控管與內控制度，具備法律專業背景，更致力子公司的資源整合，綜效提升。

黃維誠為美國加州大學企管碩士，現任元大金控策略長及國際事業處執行長，曾任元大證券副董事長、總經理及元大銀行執行副總等職務，具備豐富的證券產業知識及管理經營、領導決策經驗，擁有豐富的海外市場拓展經驗。

馬維建為現任元大文教基金會董事長、元大證券及元大人壽董事，曾任元大金控總經理、元大證金董事長、元大國際資產管理董事長等職務，具備豐富的經營管理經驗、公司治理及海外投資管理素養。

馬維辰為現任元大金控、元大銀行、元大人壽及元大文教基金會董事；曾任元大銀行副董事長、元大金控首席執行副總及元大人壽副董事長等職務，具備金融及產業洞察力及公司治理能力。

陳忠源為現任元大金控董事，連續第四屆被提名，曾任行政院政務顧問，擁有豐富產業經驗及經營專長，任職期間充分提供各項業務建議。

楊曉文教授現職為政治大學金融系教授及商學院金融研究中心主任，曾於金管會保險局等金融監理機關暨周邊事業擔任重要職務。

王詠心曾任金管會證期局局長、財政部、中美洲銀行駐台國家辦事處代表多項核心職務。

李滿治為金管會保險局前局長，曾任金融評議中心董事長、金管會主任秘書、金管會法律事務處處長等要職。

吳宗成是台科大資管系特聘教授、財團法人電信技術中心董事長，專精密碼學與資訊安全、資料工程等領域，致力於資安人才培育，有豐富產官學研經驗。

四位獨董專業背景涵蓋金控、證券、銀行及保險業務專長，並強化資安控管風險。

元大金控 董事長 金管會

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