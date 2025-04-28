臺銀走入校園防詐宣導 提升學子識詐觀念

為響應金管會政策，加強民眾金融防詐觀念，臺灣銀行於22日與臺北市立大學合作，舉辦走入校園防制詐騙及金融知識宣導活動，吸引眾多學生熱烈參與。

因應詐騙案件日益猖獗，臺灣銀行對防堵詐騙與推廣金融知識教育不遺餘力，更受到高階主管的重視與支持，本次活動由該行副總經理李明華率隊，並安排通過金管會培訓之同仁擔任金融宣導講師，現場播放防詐宣導短片、講述詐騙常見態樣及防詐之「五不三要」口訣，並透過有獎問答與學生們互動，更提醒學生們將防詐資訊傳遞給家中長輩，共同提升防詐警覺心。

近年來，臺灣銀行於各地學校、機構單位陸續安排專業講師進行金融知識與防制詐騙宣導講座活動，並擴大至銀髮族、兒少族群及國軍單位。臺灣銀行表示將繼續遵循金管會各項防制詐騙精進措施，協助民眾獲得正確金融知識及理財觀念，提升民眾的防詐意識與警覺心，並落實公平待客，發揮金融正向影響力，為守護民眾財產安全努力。