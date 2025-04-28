信託安養未雨綢繆 三堂安老必修課

隨著超高齡社會來臨，「安養信託」成為長者們陌生卻又充滿期待的財產管理新選項。中華民國信託業商業同業公會秘書長呂蕙容表示，許多人對「信託」仍存有「富人專屬」或「我還沒老糊塗」的刻板印象，然而意外風險常常無聲降臨，提前規劃信託，反而能大幅降低損失與遺憾。呂蕙容認為，「財富自由」、「財富傳承」和「信託安養」是落實「安老」的三門必修課。

呂蕙容強調，現代安養信託已不僅是財產管理，更結合食衣住行與長照服務，形成完整的生活支持系統。例如，將長輩名下不動產信託給銀行管理，透過活化不動產產生的租金收入，即可作為日常生活支出來源；若長輩失能，亦可藉由信託監察人的安排，連結各項照護服務，確保生活無虞。

對於財產移轉至受託人名下的疑慮，呂蕙容也釋疑指出，與其讓財產隨時可被提領，增加被詐騙風險，不如將財產信託，反而更能保護資產安全。同時安排信託監察人，不僅能監督受託人管理，也能防止信託被任意變更或解約，為財產加上一層保障。

呂蕙容補充，為降低進入門檻，目前信託業推出「預開型安養信託」，在未啟動給付前幾乎不收費，資金亦可累積定存利息，保障與靈活兼具。她呼籲，意外與明日無法預測，愈早運用信託規劃，愈能為自己與摯愛鋪設一條安穩的晚年之路。

無子西瓜社會福利基金會為了解長輩們對防詐與財產傳承的需求，28日假宇宙光全人關懷機構舉辦「超高齡台灣的三堂安老必修課」公益講座，邀請專家從財富自由、財富傳承到信託安養，為台北市大安區51個里的長輩們量身打造完整的安老學分。

此次講座邀請「中華民國十大傑出財務主持人」湯明達總經理、元智大學廖麗娟副教授，以及中華民國信託業商業同業公會呂蕙容秘書長，分別從不同角度解析安養信託的規劃與應用。