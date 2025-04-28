安聯投信獲16項肯定 展現主動核心價值投資

安聯投信持續發揮主動核心價值投資精神，挺過2024年波動挑戰，並延續往年戰績，2025年仍一舉囊括第28屆金鑽獎、商周Smart智富台灣基金及LSEG理柏台灣基金大獎，共獲頒14項基金大獎、一殊榮、一入圍，在各大基金獎項均有斬獲，成績斐然。

安聯投信表示，2024年全球資本市場受到地緣政治、通膨壓力、主要央行貨幣政策變化以及美國大選的各種紛擾，與此同時也有AI橫空出世等契機出現，波動不斷，基金市場亦面臨多重挑戰與機遇，但仍秉持主動核心精神，突圍市場陰霾，迎戰各種不確定性。

其中，在境內基金部分，安聯投信四季系列的安聯四季豐收債券組合基金，挺過全球主要央行利率政策的挑戰與債市的波動，不但連續兩年獲頒商周Smart智富台灣基金獎殊榮，更是第五度獲得此項基金大獎肯定，該基金同時也是連續第二年拿到LSEG理柏台灣基金大獎殊榮。

安聯台灣科技基金與安聯台灣智慧基金也表現亮眼，不畏市場多空雜陳的挑戰，仍能幫助投資人尋找超額報酬的機會，榮獲2025年LSEG理柏台灣基金大獎殊榮肯定，而這也是兩檔基金連續第四年分別榮獲LSEG理柏台灣基金大獎殊榮–資訊科技股票五年期與十年期，以及LSEG理柏台灣基金大獎殊榮–台灣股票十年期共三項大獎。

以靈活資產配置策略拆解市場動盪挑戰奏效，同為安聯投信四季系列的安聯四季成長組合基金，2025年再次奪下商周Smart智富台灣基金獎，此次得獎也是連續第二年獲得該基金大獎的肯定；另一檔安聯投信組合基金系列的安聯目標收益基金，則是首度獲得第28屆金鑽獎殊榮的肯定。

在境外基金部分，安聯美元短年期非投資等級債券基金、安聯多元信用債券基金持續展現基金投資策略的高度韌性，奪下LSEG理柏台灣基金共計四項大獎殊榮；安聯全球新興市場高股息基金更是一口氣拿下第28屆金鑽獎、商周Smart智富台灣基金獎及LSEG理柏台灣基金大獎，締造大滿貫佳績。

在公司殊榮部分，安聯投信除了第四年入列證券交易所113年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單之外，2025年也因參與台灣油芒保種與復耕行動，入圍金鑽獎今年首度舉辦的「永續創新獎」，獲得評審委員的肯定，展現永續深耕台灣的信念。