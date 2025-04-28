美股長線看多 把握入市機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國總統川普貿易政策的擔憂，股市2025年以來震盪劇烈，而在目前川普關稅談判、削減開支等，最終目的是改善美國財政結構，降低美國債務，有利美國長期向上發展，此外，美國是全球創新主要推動者，引領全球創新變革，Bloomberg數據顯示2025及2026年，美國S&P 500企業獲利預估依舊持續保持雙位數成長，彰顯出美國企業獲利深具高成長潛力，此時股市逢低則是入市機會。

美國股市表現長期領先全球，美股報酬率相較全世界主要國家股市表現來得好。歷史數據顯示近十年(2015-2024)總報酬率排名主要國家地區中第一，大部分年度表現則是位居前列，且風險相對適中，美股近十年年化波動率低於日本、中國大陸及香港等股市表現。與其說是關稅之亂，不如說是布局美股的時機。

00858永豐美國大型500股票ETF基金（00858）經理人陳沛瑩表示，今年以來該ETF規模增加126%，買氣依舊旺盛。川普2.0政策長期利多美國多個產業，尤其是企業減稅、提高關稅等直接提升本土企業競爭力。政策受惠產業如金融、科技、工業、醫療、製造及傳統能源等多有表現機會。台灣上市追蹤美國大市值的ETF中，00858成分股包含美國大市值公司，類股包含金融、工業、能源、電子等，具有多元分散優勢，擁有配息機制，適合追求美股成長契機，同時也兼顧有定期息收需求的投資人。

00858基金投資挑選標的首重大市值企業，整體長線趨勢向上，而00858的成分股便符合此特性，成分股中涵蓋蘋果、輝達（NVIDIA）、波克夏海瑟威、好市多、禮來、艾克索美孚等一次打包美國多產業巨頭。建議逢低布局美股，透過買進美國市值型ETF有機會享受長期成長的果實。

ETF 美國 美股

延伸閱讀

為川普關稅辯護 美財長：創造不確定性讓美占上風

川普打算豁免阿富汗 基督徒可不被遣返

川普在玩啥把戲？從歷史看端倪 台處處有驚險…謝金河：有「這條件」未來格局大好

川普關稅戰 中經院連賢明估：對台目標稅率15%至20%

相關新聞

數存戶遭冒用 七銀行暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證

詐團又變招，銀行發現，有詐團假借代辦貸款，詐取民眾自然人憑證、密碼及身分證影本後，再大量開設各銀行數位存款帳戶，讓民眾最...

金價屢創新高 黃金投資詐騙跟著增加

金價屢創新高，黃金投資相關詐騙案也跟著增加。銀行業者說，詐騙集團勸誘民眾必須買黃金才能加入海外投資行列，民眾上鉤後再派「...

兆豐銀青埔分行 遷址開幕

兆豐銀行原「北中壢分行」於昨（28）日遷址至桃園市中壢區領航南路二段358、360號1樓，並同步更名為「青埔分行」。

3月退票張數、金額雙升

央行昨（28）日公布最新票據交換及存款不足退票概況，3月存款不足退票張數比和金額比都較上月走升；存款不足退票張數比為0....

數存新開戶 成長動能趨緩

金管會統計，今年3月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,558.5萬戶，季增4.6%是史上同期新低，年增21%也續破底，高...

新台幣匯價 升破32.5元

川普對等關稅出現轉圜空間，市場對美國聯準會（Fed）6月可能「試水溫」降息反應正面，全球金融市場恐慌情緒明顯趨緩，資金回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。