安永、櫃買、高科大、TIESA 四強攜手力挺創新發光

為協助具潛力的新創企業加速進入資本市場，安永聯合會計師事務所、櫃買中心、國立高雄科技大學產學營運處攜手創新生態平臺夥伴，包括中華民國創新創業服務協會(TIESA) 、南部最大新創社群「新創CEO班」，共同支持舉辦「創新企業交流小聚」。活動邀請4家南區創新企業，分享營運模式與創新技術，並與櫃買中心進行一對一交流，深入了解創櫃板Plus新制與相關輔導資源。

櫃買中心長期推動創新創業輔導，今年度以升級版的創櫃板Plus制度，增加推薦單位、簡化申請程序、廣納具創新能量的公司，逐步優化登板公司體質以銜接資本市場。櫃買中心新創發展組組長何藹然指出，企業在邁向IPO之路前，應全面檢視自身的財務與業務體質，確認是否已達到資本市場的要求。對於尚未準備好IPO的新創，創櫃板提供了一個理想的串接平臺，幫助企業引資、拓展市場、建立品牌聲譽，同時熟悉資本市場的法規與運作模式，為未來的上市計畫鋪路。

高雄科技大學創新育成中心設立「高科大淨零永續加速器」，聚焦能源、低碳、循環經濟等永續核心產業，為新創團隊提供技術研發、商業模式優化、資金媒合到市場拓展的全方位支持。作為創櫃板的推薦單位之一，陪伴輔導新創企業加速成長。

由安永聯合會計師事務所所長傅文芳擔任第一屆理事長之中華民國創新創業服務協會(TIESA)，致力構建全方位創業輔導生態系及資金媒合平臺，秘書長賴荃賢表示，協會將為具有投資價值之新創企業提供定制化專業策略服務，支持創新企業運用創櫃板資源前進資本市場。

安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師洪國森分享，新創公司進入資本市場，不僅能提升公司形象與知名度，更可建立完善會計及內控制度，實現永續經營。此外，安永具備豐富的創櫃板輔導資源及實務經驗，可協助企業掌握資訊揭露與合規要求，為邁向資本市場奠定穩固基礎。

此次參與創新企業小聚的4家新創企業，涵蓋永續環保、醫療管理、農業科技，展現出橫跨多元產業的創新動能，更突顯出臺灣新創在技術研發、商業模式創新與永續價值實踐上的強大潛力。這些新創團隊憑藉獨到的市場洞察與靈活應變的實力，正積極鏈結資源、加速成長，為未來產業注入更多可能性。