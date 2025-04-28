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上班族生存好難！ 股災受累、收入砍半 還有房貸車貸

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
美國對等關稅引爆全球股災。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
美國對等關稅引爆全球股災。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

上班族生存好難！川普關稅戰震撼全球，也對廣大受薪階級的上班族造成衝擊，實實在在影響了日常生活。

31歲的湯先生擔任全職健身教練，底薪加上抽成獎金，平均月薪約4~5萬元，但因為美中關稅大戰造成台股直直落，不僅自己投資股市已經有40萬元虧損，就連賴以維生的健身授課也大受影響。

湯先生說，之前每個月教學大約40堂，旗下學員因為股災影響收入，不少人決定把上課期間延長，原本一周二堂課變成二周一堂課，直接衝擊到他的獎金級距，目前月入僅有兩萬多元，幾乎是砍半狀態。

為了精省開銷，原本每周固定吃的牛肉、雞胸等優質蛋白也吃不起，只好轉而向蛋商進貨一大籃雞蛋來補充優質蛋白，由於數量龐大，連鄰居都以為他準備開早餐店，而一大籃雞蛋約莫有280顆，平均單價一顆只要三元，成本低廉相當划算。

因為要維持身材，必須時時注意飲食均衡，坊間常見的營養健康餐盒要價不斐，售價140元起跳，實在貴得離譜，湯先生寧可花時間自製健康餐盒，購買蘋果、小黃瓜、牛番茄以及五穀飯等，成本只要40元，他說全球股災只能撐著等回漲，健身授課生意下滑，目前只能吃老本積蓄，等待景氣好轉到來。

35歲的王先生任職於某連鎖手搖飲品牌總部，擔任營運分析師，年資五年，月薪從入職的三萬多開始，一路拚到五萬，去年年終還領到六個月，原本以為工作穩定，生活無虞，卻在買房後陷入經濟泥淖。

三年前他與從事業務的妻子結婚，兩人計畫共築家庭，貸款1,800萬在新北買房，起初房貸有2年寬限期，還款壓力可控，沒想到去年受到打房政策影響，無法再轉貸延長寬限期，房貸瞬間從每月二萬暴漲至六萬。

王先生無奈地表示，購屋前無憂無慮，買房後卻壓力爆表，房貸六萬、車貸二萬，加上日常開銷，壓得他幾乎喘不過氣。曾經低聲下氣向親友借錢，卻難以籌到所需金額，只好考自己拼命兼差。

為了撐住家庭，他從去年開始身兼三份工作：平日白天上班，下班趕往超商值大夜班，日薪1,600元；假日再到社區擔任保全，一班12小時賺2,400元，一個月額外進帳近3萬元。但代價是每天只能睡1到2小時，靠捷運通勤補眠，喝能量飲短暫提神。生活不只開源，還極致節流，幾乎不外食，三餐吃超商報廢品，能自煮就自煮，一切只為撐過這段財務黑暗期。

最近，中美貿易戰再起，公司部分進口原物料仰賴美國，將受到波及。王先生說，公司在正努力找尋因應方案，包含先從國內找替代品、協調供應商多囤貨，甚至調整採購來源，以避開美國關稅，盡可能降低影響。他同時感嘆地說，因為錢都拿去買房，沒有多餘資金可配置股票，所以也幸運逃過這一次股災。

房貸 買房

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