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全球最有身價「蔡教授」 東海開課解答不看政論節目原因

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
蔡明忠分享富邦的治理思維與風險管理邏輯，更坦率回顧過往面對風暴的掙扎與反思。東海大學提供
蔡明忠分享富邦的治理思維與風險管理邏輯，更坦率回顧過往面對風暴的掙扎與反思。東海大學提供

身價千億、掌舵全台市值第二、總資產達12.3兆元的富邦集團董事長蔡明忠，25日以東海大學校友與講座教授之姿，首度開授正式學分課《反思經營學》。課堂座無虛席，現場擠滿學生，連校長張國恩、管理學院院長王凱立、EMBA主任李成都當起學生聽課，場面熱烈非凡。

蔡明忠一開場就用招牌幽默語氣拉近與學生的距離：「我很多人生第一次都獻給東海了！」他回憶，從建中畢業後首次離開台北，南下就讀東海企管系，到第一次接受名譽博士學位，如今又首次以講座教授身份登上講台。

不過，這位做事嚴謹、事必躬親、被同事暱稱為「蔡科長」的企業領袖，也笑說：「我會注意誰在滑手機，有沒有認真上課喔！」全場笑聲四起。

不同於一般制式授課，蔡明忠這堂課充滿「真性情」。不僅深入分享富邦的治理思維與風險管理邏輯，更坦率回顧過往面對風暴的掙扎與反思。

他從1961年富邦產險前身「國泰產險」的創立談起，一路談到台大畢業出國攻讀碩士，1981年返台與父親蔡萬才並肩作戰，1992年創立富邦銀行、2004年創辦momo購物網、投資高鐵案，以及面對本土金融風暴的重創後，成功引資花旗、邁向國際舞台的關鍵轉折，層層鋪陳出一位企業領導者的反思與進化。

蔡明忠坦言，當年與殷琪聯手投標台灣高鐵案，確實錯估台灣資本市場規模，導致團隊承擔高達千億的籌資壓力。「劉泰英那時說我們小孩騎大車，現在回頭看，我40歲確實還年輕、涉世未深，有很多該反省的地方。」

談到當年外界質疑與媒體風暴時，他更語出驚人：「有些名嘴、政治人物當年信誓旦旦說絕不搭高鐵，現在看他們天天搭！」他笑說：「我記得當年他們在電視上一直批評台灣高鐵，我氣到站在電視機前跟他們隔空對罵，我老婆認為我很無聊，說何必理他們？」

「所以我現在不看政論節目了，因為信口開河的人實在太多了。」他坦率地說。

作為學生眼中掌舵上兆企業，身價千億的蔡明忠也提醒現今的企業家政治經濟學的重要性：「不能只會經營，還要體察政治形勢。」他舉美國總統川普掀起的貿易關稅戰為例，直言：「以前商人只要默默耕耘、把本業做好就能賺錢；但是現在，若不理解政治，就無法安穩前行。」

《反思經營學》由富邦集團與東海大學管理學院EMBA合作推出，主題涵蓋公司治理、風險控管、數位轉型、跨域整合與全球視角。學生盛讚這門課「像站在決策者肩膀上看風暴」，是一堂結合理論深度、實戰經驗與人生智慧的「EMBA神課」。

不過，這堂課也讓學生好奇的是：這位日理萬機、每秒都在累積營收的「蔡教授」，最後會怎麼幫大家打分數？

《反思經營學》由富邦集團與東海管理學院EMBA合作推出。東海大學提供
《反思經營學》由富邦集團與東海管理學院EMBA合作推出。東海大學提供
富邦集團董事長蔡明忠以講座教授之姿，首度開授正式學分課《反思經營學》。東海大學提供
富邦集團董事長蔡明忠以講座教授之姿，首度開授正式學分課《反思經營學》。東海大學提供

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