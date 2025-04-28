台股重登2萬大關 新台幣匯率32.5元附近震盪整理

台股28日開高一度觸及「2萬」大關，上漲逾百點；台北外匯經紀公司新台幣匯價28日以32.51元開盤，小升1.6 分，早盤匯價區間在32.46~32.54元間震盪整理。

匯銀指出，月底出口商拋匯積極且台股上漲，有助於新台幣表現；美元指出近期亦程波動，今早美元指數又一度回貶至99.8附近。由於台美關稅談判尚未有進一步結果，新台幣匯價短線恐呈32.5元附近震盪。

對於台股近期反彈牽動的外資進出，匯銀認為，近期台股隨美股出現反彈，加上股東會前大股東回補、企業囤貨有利企業獲利及盤勢反彈等，但依舊不可忽視90天後關稅議題仍可能持續延燒，且即便川普不再加高關稅，全球經濟仍將被基本的10%稅率拖累；再者，5月即將進入繳稅季，若此時指標企業釋出較為不明朗的展望、520談話等，均可能讓反彈再度承壓。