凱基證券再獲無障礙環境認證 暖心服務領先同業

凱基證券落實金管會公平待客原則政策，積極打造溫暖友善的金融環境，延續「有愛無礙」的服務精神，近日再添一家取得多扶協會「無障礙環境場域認證」的據點，新豐分公司繼湖口分公司獲頒認證，並由多扶協會授證。凱基證券領先同業為證券業首家獲此認證，持續落實公平待客推動友善服務環境備受肯定。

凱基證券董事長許道義表示，凱基證券始終秉持「以客戶為中心」的理念，致力打造溫暖、友善的金融環境，再次榮獲無障礙環境認證，不僅是推動友善金融環境的新里程碑，更展現凱基證券對於實踐金融平權的堅定承諾，特別是面對超高齡社會到來，除優化硬體面的無障礙設施，更要提升軟體面的服務溫度。凱基證券作為引領數位科技的券商，領先同業提供無障礙介面APP、樂齡族溝通專線及手語翻譯等貼心服務，近期獲金管會表揚為「公平待客評核排名前25％」，亦是肯定凱基證券持續將公平待客原則內化為企業核心文化。

為建構對多元族群客戶更友善的金融環境，凱基證券委託多扶協會按照「建築物無障礙設施設計規範」對新豐分公司營業場域進行無障礙環境評估及輔導，以確保其符合無障礙環境的標準，主要優化項目包含入口處設置無障礙車位標示牌、鋪設導盲磚、安裝扶手及服務鈴、營業廳理財服務區入口加寬、公用電腦櫃台高度降低且放寬腿部空間以方便輪椅者使用，同時設立明確的無障礙廁所告示牌等。

此外，凱基證券也為滿足高資產客戶對個人理財、家族傳承或企業財務規劃需求，2025年2月開設首家全財管服務的理財分公司－天母貴賓理財中心，提供媲美私人銀行等級的財富管理服務，有別於傳統證券公司的開放空間，該中心特別打造獨立、安靜的投資環境，確保每位客戶均能享有安心、舒適且高品質的投資體驗，提供高資產客戶高規格的隱私保護與專屬服務；同時以尊榮禮遇、友善服務環境為主軸，空間整體以暖色調設計，迎賓櫃台、沙發及桌椅邊緣皆採圓弧設計避免銳角碰撞，地面鋪設地毯可緩衝高齡客戶不慎跌倒造成傷害，極力提供各年齡層來訪貴賓享有安全、放鬆及無障礙之理財空間。

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，致力提供友善的金融服務體驗，再度取得認證也見證了凱基證券對於打造無障礙環境的承諾和努力。凱基證券將持續打造公平待客的企業文化，為銀髮族、身障人士等多元族群，提供更加安全、舒適及友好的金融環境，攜手投資人邁向富足人生。