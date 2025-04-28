元大證百億無擔保公司債 票面利率成市場風向球

國內龍頭券商元大證券擬發行總額新台幣100億元的無擔保普通公司債，引發市場高度關注，尤其在隔夜拆款利率連續近一年維持高檔、外資持續賣超匯出及報稅季資金需求壓力下，元大證為國內龍頭券商，此次發債的票面利率，極可能成為後續同業發債的重要參考指標。

根據市場人士透露，元大證所規劃的公司債將以10年期為主，發行時點可能落在2025年。由於目前市場資金面緊縮，利率環境持續偏高，加上元大證具備龍頭券商地位，其定價策略勢必牽動整體券商及金融業發債定價走向。

近期金融市場隔拆利率表現持續高檔，業者指出，今年3月隔拆利率一度衝高至0.826％，創下自今年1月10日以來新高，當月加權平均利率亦升至0.821％。雖然4月以來利率略有回落，但仍維持在0.81%以上，並於4月9日再度觸及0.823%，顯示資金成本壓力並未明顯緩解。

回顧過去，新冠疫情爆發前的2020至2022年間，金融業隔拆利率長期維持在極低水位，約僅0.08%左右。但自2022年底以來，利率逐步攀升，至去年4月首度突破0.8%，此後便形成新常態。目前0.8%的利率水平已是自2008年12月金融海嘯時期以來首見，當時隔拆利率曾高達0.872%，而在2007至2008年間隔拆利率甚至出現3.2%的高點。

除了元大證將發行無擔保公司債外，近期保險業也積極布局長天期債券。南山人壽已於4月22日公告發行2025年第一期無擔保累積次順位普通公司債，總額為新台幣50億元，分為甲券與乙券，其中甲券為10年期，票面利率達3.75%。而三商美邦人壽今年初發行的10年期有擔保公司債，票面利率也高達3.8%，顯見市場對長天期資金的要求逐漸升溫。

市場人士分析，若元大證的無擔保普通公司債票面利率若向3%靠攏，將意味著金融業對未來資金成本的評估趨向保守，亦可能進一步推升其他金融機構發債的利率水準，改變債市資金流向與結構。

整體而言，在資金緊俏、利率維持高檔的環境下，元大證發債利率不僅反映其自身信用評價與市場接受度，更具有風向球效應，將牽動後續包括券商、壽險等金融業者的發債策略與資金規劃，市場將持續關注最終定價結果。