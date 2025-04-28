3月加碼股債4千億 金融三業遭套牢

金管會發布最新的銀行、保險、證券等金融三業股債投資統計，金融三業三月投資股債合計約四千億元，但四月的川普關稅之亂造成市場動盪，龐大的股債投資部位四月慘遭套牢，衝擊金融三業淨值及資本適足率，其中災情最慘重的是壽險業，銀行業次之。

根據金管會提供的資料估算，壽險業三月全面加碼國內外股債，其中加碼海外債一七九一億元，其餘加碼台股四五一億元、台債二五九億元，國外股票三六九億元，合計新增二八七○億元投資。

不具名的業界高層指出，壽險業由於資產分類方式，約八成五至九成的債券會放在AC（持有到期）部位，因此只要不買出，相關部位淨值及損益表暫時不會受影響；不過，三月新加碼債券部位，仍然有約兩百億元的海外債評價損失必須反映在淨值。

此外，壽險業二、三月因為台股下跌逢低回補，其中二月大買台股五三五億元、三月四五一億元，合計近千億元。因四月股災被迫「住套房」，且至少必須在淨值反映評價損失，加上台幣匯率四月約升值百分之二的衝擊，壽險業者普遍已有四月「數字很難看」的心理準備，甚至已有好幾家中、大型壽險業者恐出現虧損。

金管會的統計也顯示，銀行業繼二月加碼台股二九二億元之後，三月加再碼二三六億元，合計加碼五二八億元；債市方面，二月加碼美債為主的債券二九二億元，三月加碼增至七六二億元，由於四月美國股債雙殺，銀行持股部位目前超過五千億元、債券則為九點七兆元，以股債市價跌幅度觀察，國銀的淨值恐怕縮水至少超過千億元。

以最具指標性的美國十年期公債觀察，四月廿五日的十年期公債殖利率為百分之四點二九，雖然已較四月的最高點百分之四點四回落，但四月債券價格普遍低於三月。銀行高層指出，大部分業者大幅縮小持債天期，以購買五年期上下的大型跨國金融集團發行的金融債券居多，且以浮動利率計息，至於公債這類固定利率債，持有部位占比愈來愈低，但放在其他綜合損益（OCI）的債券部位價跌，仍將對淨值造成一定的衝擊。