金融三業買台股縮手四成 業界：本月獲利、淨值承壓
根據金管會統計，金融三業3月加碼台股495億元，月減42%，券商單月砍股192億元，為近半年最大減碼規模，銀行與壽險也同踩煞車。金融圈示警，川普關稅新政反覆加劇股匯債市動盪，4月金融業獲利、淨值同步承壓。
另外，3月金融三業補債934億元，首季買債量僅剩2,085億元，年減六成，探近三年同期低點。金融圈認為，川普關稅新政讓市場波動加劇，金融業轉向長債、領息為主，全年買債動能料趨保守。
據了解，3月台股跌10.2%，壽險業已實現較少的資本利得；4月股債市齊跌，新台幣轉為升值，壽險業面臨獲利與淨值雙重壓力最大。
金控主管坦言，即便川普暫緩90天實施對等關稅，但仍對大陸加徵高額關稅，市場不確定未除；緊接著是美國財政部的半年匯率政策報告，市場憂心美國將藉此施壓貿易對手國匯率升值，以扭轉美國雙赤字的窘境。
全球股市風險未除，美元重挫，股匯市風險加大，壽險業首當其衝。市場估第2季，壽險業買股手筆將更加審慎，甚至可能朝降低台股持股，增加現金部位，暫時規避風險。
台股3月續跌，銀行與壽險業逢低回補，各加碼236億元與451億元，惟買股手筆均較2月縮手；券商更率先砍股192億元，導致3月金融三業買股金額僅剩495億元，月減42%。
首季金融三業加碼台股987億元，以銀行業加碼652億元、貢獻三分之二，成為撐盤主力要角。惟銀行業3月底帳上未實現利益僅剩3,686億元，下探近11個月低點，料4月面臨變局，銀行業將更加審慎。
金管會公布3月底金融三業國內外股票投資餘額3兆3,971億元（市價列帳），月減5.76%，月減幅度小於同期台股跌10.2%，顯示金融業站買方。
3月銀行業加碼236億元，較2月略減，首季買股652億元；3月券商一改2月回補態勢，轉為減碼192.2億元，首季賣股186億元，呈現「銀行撿、券商丟」態勢。
3月底壽險業持有台股市值1兆8,417億元，月減8%，低於台股同期跌10.2%，推算壽險業加碼451億元，較2月縮手，合計首季加碼521億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言