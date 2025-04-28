創業之星選秀 快來報名／台企銀扮平台 助新創找錢

台灣企銀（2834）長期推動金融創新與人才培育，並藉由旗下轉投資台企銀創投與管顧資源，透過融資潛力企業，與企業成為更緊密的合作夥伴，助力新創及青創者擴大事業布局，共享營運成果。

經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。

今年創業之星選秀大賽邁入第九屆，由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位包括中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、台灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地等。

台灣企銀指出，今年持續攜手經濟日報舉辦「創業之星選秀大賽」，期許能提供潛力創業者交流平台，並為創業者增加引資機會，持續扮演支持創業成功發展的關鍵角色。

台灣企銀是全台唯一中小企業專業銀行，積極與信保基金合作，善用信用保證機制力促中小企業取得融資，並持續推展「青年創業及啟動金貸款」及「微型創業鳳凰貸款」等。

台灣企銀並藉由旗下轉投資台企銀創投與管顧資源，透過融資潛力企業，與企業成為更緊密的合作夥伴，助力新創及青創者擴大事業布局。

台灣企銀也相當重視各領域人才，連續三年舉辦校園金融科技創意挑戰賽，與數位原生代搭建產學橋梁，鼓勵青年學子發揮金融科技創意。除提供青年創業與微型創業金融服務與金流支持，在ESG永續發展、綠色轉型趨勢下，青創或微型與中小企業也面臨淨零轉型、永續經營的壓力與需要。

為此，台灣企銀推出多項綠色專案，如「綠能永續專案貸款」、「綠色轉型、台企給力貸款專案」等，提供企業優利融資服務，並向中小企業介紹政府相關補助計畫，有效緩解中小企業碳焦慮，協助企業在淨零轉型過程中降低財務負擔，以金融力量加速企業重視ESG永續發展及淨零轉型。

台灣企銀表示，在追求穩健獲利之際，也致力打造永續金融生態圈，相關成績使得台灣企銀今年躋身金管會公布的「第二屆永續金融評鑑銀行業前25%」名單，彰顯台灣企銀發揮金融影響力、致力永續發展的努力。

本屆賽事即日起至5月16日（23:59）截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2025/innovation/index.html登記。