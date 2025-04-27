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債市退燒？金融三業首季買債年減六成 全年動能保守

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會統計，2025年3月金融三業補債934億元，首季買債量僅剩2,085億元、年減六成，探近三年同期低點。金融圈認為，川普關稅新政讓市場波動加劇，金融業轉向長債、領息為主，全年買債動能料趨保守。

2022年美國開啟升息，使美債、海外債殖利率一路走揚，金融業2022~2023年均各砸逾兆元買債，2024年美國降息後，業者買債量跌破兆元，熱度明顯降溫，2025年波動加劇，料買債量將續縮手。

一家金控業者說，即便美債後市充滿變數，但違約風險也極低，在這波美債驚濤駭浪後，金融業者將轉加碼兼顧收益與信用評級的投資等級債，降低非投資等級債，若以穩定領息為目標者，可能會趁價格低點、分批買入。

據金管會統計，2025年3月底三大金融業持債部位32兆2,584億元，月增0.92%，若加上持股部位3兆3,971億元（均以市價計），金融業股債曝險額已達35.66兆元。

3月底美債、台債10年指標殖利率各是4.23%、1.64%均較上月小幅彈升（指價格走低），另壽險業投資最多的美國穆迪A級公司債、Bbb級公司債殖利率，3月底各大彈14和18個基本點到5.69%和5.99%，投資等級債利差0.94%，均吸引買盤進駐。

3月銀行業加碼762億元，買債量是上月的3.3倍，有部分銀行停損以減少損失，並擴大補新券、以提升未來息收，採「停舊補新」做換券。金管會統計顯示，3月底銀行債券評價損失已縮小到1328億元的近半年低點。

3月券商與壽險也一反2月減碼態勢，回頭小幅補債。其中券商加碼92億元，以回補國內債為主，壽險業也補債80億元，其中在計入3月美元升值及海外投資等級債價格兩大因素後，壽險業減碼海外債180億元、加碼國內債259億元。

首季金融三業買債2,085億元，年減6成，其中「買債王」銀行業買盤也同步年減57%到1,904億元的三年低點，買債熱度持續降溫。

壽險業

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