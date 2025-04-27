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再盛讚關稅美妙 川普嗨喊「大豐收」：美國人甚至有望免繳所得稅

煙硝未停…受關稅戰影響 美國、大陸跨境電商平台集體漲價

金融三業3月買股急縮五成 4月獲利、淨值不妙

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

據金管會統計，2025年3月金融三業加碼台股495億元，較上月接近腰斬，券商單月砍股192億元寫近半年最大，銀行與壽險也同踩煞車。金融圈示警，川普關稅新政反覆加劇股匯債市動盪，4月金融業獲利、淨值將同步承壓。

據了解，3月台股跌10%，壽險業已實現較少的資本利得，4月股債市齊跌，台幣更轉升值，壽險業4月面臨獲利與淨值雙重壓力最大。

一家金控主管坦言，即便川普暫緩高額對等關稅90天，期間關稅稅率降到10%，但卻對來自大陸進口品加徵高額關稅，市場不確定未除；緊接著是美國財政部的半年匯率政策報告，市場憂心美國將藉此施壓貿易對手國匯率升值，以扭轉美國雙赤字的窘境。

全球股市風險未除，美元重挫，股匯市風險加大，壽險業首當其衝。市場估第二季，壽險業買股手筆將更加審慎，甚至可能朝降低台股持股，增加現金部位，暫時規避風險。

2025年3月續跌，銀行與壽險業現逢低回補，各加碼台股236億元與451億元，惟買股手筆均已較2月縮手，券商更率先砍股192億元，使3月金融三業買股僅剩495億元，月減42%、幾近腰斬。

首季金融三業加碼台股987億元，以銀行業加碼652億元、貢獻2/3強，也成為撐盤主力要角。惟銀行業3月底帳上未實現利益僅剩3,686億元已寫近11個月低點，料4月面臨變局，銀行業將更加審慎。

金管會公布2025年3月底金融三業國內外股票投資餘額3兆3,971億元（市價列帳）月減5.76%，月減幅小於同期台股跌10%，顯示金融業站買方。

3月銀行業加碼236億元，已較2月略減，首季買股652億元；3月券商一改2月回補態勢，反轉減碼192.2億元，首季賣股186億元，呈現「銀行撿、券商丟」態勢。

3月底壽險業持有台股市值1兆8,417億元，月減8%低於台股同期跌10%，推算壽險業加碼451億元，已較2月縮手，首季加碼521億元。

再以國外股市來看，壽險業3月底持國外股票市值5,041億元，月增1.7%也遠高於美國S&P指數同期跌5.75%，估算壽險業加碼美股369億元，顯示壽險業似乎趁3月台、美股重挫，先逢低回補一波。

台股 壽險業

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