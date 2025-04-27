智慧經營／統一投信總經理董永寬 老字號留才 兩個訣竅

老字號的統一投信，秉持統一企業集團「三好一公道」理念，在主動型基金擁有好口碑，總經理董永寬表示，統一投信希望帶給投資人長期而穩定的報酬，因此需要好的團隊，要讓好的團隊留下來，需要「淨土」與「沃土」，為員工創造良好的工作環境。

有機高養分 培養優質團隊

不像大多數的本土投信，有金控母集團的資源共享，統一投信是得利於統一企業集團的知名度與企業形象，屹立市場、獲得投資人認同。董永寬表示，統一投信很珍貴的是團隊與基金經理人，不少經理人長年留在公司，每年為投資人創造穩定的獲利，統一投信留住人才的祕訣，除了薪資以外，還提供了「淨土」也就是乾淨的團隊，以及「沃土」，意即公司必須有不錯的獲利，如果公司賺得少，如何給員工更高的薪酬？所以要讓員工在乾淨的環境又要有肥沃的土壤，「 簡單來說，就是無毒、有機、高養分。」

董永寬說，自己有一個理想，希望17年後，讓員工退休時能拿到數千萬元。原來統一投信的員工福利制度有一項「員工福利儲蓄會信託資金提撥」，意即依照員工的底薪一定成數購買統一自家的基金，公司相對提撥四成，這個制度已實施17年。

假設員工一個月扣款5,000元，公司提撥2,000元，17年來都留在統一投信，現在的存量約是500萬元。若員工很年輕就進來，現在約40來歲，還可以繼續留17年，在第二個17年，依過往自家基金的績效表現，獲利路徑若差不多，因為存量已有500萬元，17年後退休，依複利效果將可創造出數千萬元的存量。雖然是個理想，也是董永寬努力想達成的目標。

面對今年市場震盪，不復去年的大多頭行情，董永寬指出，近來應該是過去一年以來，市場情緒明顯悲觀與低落時，也充滿不確定性。因為現在走的是政治盤，投資人擔心經濟會受到政治的拖累，但拖累是短暫的，一旦股價來到合理價位，也許是長線投資的好買點。

全方位服務 瞄準高端客層

董永寬分析，投資人的悲觀情緒，來自對關稅與通膨的擔憂，關稅衝擊目前還是進行式，市場在未來也將持續面臨各種變數。

以專業投資機構來看，所在乎的是經濟下行幅度是否是可接受的；另外要關注長期經濟是否能得到好的發展。目前來看，AI主軸不變，也會帶動經濟及企業的發展，尤其台灣有很多具有競爭力、優質的大企業，創造台灣內部的正向循環，台灣在基本面、資金面都有很好的結構。依過往經驗，在所有壞消息都冒出來，「悲觀時，就是進場的時機 。」 可考慮分批在適當的時點增加部位。

另外統一投信也看好高端客戶在家族辦公室的需求，兩年前即開始規劃籌備家族辦公室相關團隊，希望慢慢透過與策略夥伴如會計師事務所、律師事務所的合作，從過去以產品為導向，逐步轉向可以提供全方位的金融服務。