富邦金辦論壇 研討永續領航

富邦金控（2881）、台灣大哥大（3045）攜手輔仁大學合作「永續發展領航計畫」，期盼透過產學合作的力量，共同致力於聯合國SDGs第12項目標「促進綠色經濟 確保永續消費及生產模式」的相關議題研究與產業應用，並有效增進全球永續生產與消費的能量。並於24、25日舉辦「2025國際永續大師高峰論壇暨學術研討會」，以「實現負責任消費與生產：循環經濟創新與轉型」為題，邀請國內外產官學專家與會，兩日活動現場與線上合計逾3,000人次參與。

富邦金控風控長徐偉傑分享富邦金控領跑永續金融的ESG策略與具體實踐成果；同場次也邀請到德國威爾道應用科技大學教授Stefan Strassner，分享歐盟與德國的永續金融法規。

富邦集團董事長蔡明忠表示，「永續發展領航計畫」為期六年，設定永續金融、產品循環與綠色革新，以及全球綠色供應鏈等主題，透過舉辦國際大師講座、國際研討會及簽訂國際產學合作與研究協議等方式，鏈結SDG 12「負責任的消費與生產」的發展趨勢，提高利害關係人對環境管理政策和環境影響的認知，並積極培養未來的永續發展領袖。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金自2015年起推動「永續經營ESG願景工程」，更在2021年擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大ESG策略，並於2024年增訂2030年綠色金融目標達2.91兆元，積極發揮金融影響力；亦透過永續投融資、永續保險、風險管理、普惠金融服務與產品，及金融教育和倡議，帶領台灣產業邁向永續轉型。

徐偉傑於論壇中指出，2024年的COP29被定位為「Finance COP」，揭示資金是全球要走向低碳經濟、實踐淨零轉型的核心。富邦金近年也屢開業界先河，助攻政府與產業邁向淨零，包括台北富邦銀行擔任北市府100億永續發展債之標售與發行經理行，為政府單位發行永續債首例，同時推動企業綠電團購；富邦產險則為全台首家允諾2050淨零承保之產險公司。