元大證發債百億 市場指標

元大金旗下元大證券董事會上周五通過依市場狀況發行無擔保普通公司債，總額以100億元為上限，採一次或分次發行方式，發行期間原則上不超過10年。元大證此次10年期無擔保公司債票面利率以不超過3%為原則。

國內龍頭券商元大證券擬發行總額高達新台幣100億元的無擔保普通公司債，引發市場高度關注，尤其在隔夜拆款利率連續近一年維持高檔、外資持續賣超匯出及報稅季資金需求壓力下，元大證此次發債的票面利率，極可能成為後續同業發債的重要參考指標。

根據市場人士透露，元大證所規劃的公司債將以10年期為主，發行時點可能落在2025年。由於目前市場資金面緊縮，利率環境持續偏高，加上元大證具備龍頭券商地位，其定價策略勢必牽動整體券商及金融業發債定價走向。

去年元大證發行的10年期無擔保公司債乙券的票面利率為1.86%。市場人士指出，由於銀行間隔拆利率自去年4月起站上0.8％水準，企業今天若發行的同天期無擔保公司債，其票面利率肯定會高於去年。

若參考富邦金在今年發行的十年期無擔保公司債，其票面利率已經來到2.07%，玉山金今年初發行的5年期無擔保公司債，其票面利率也來到了1.92%。

元大證此次債券分為主順位及次順位兩類，主順位債券主要用途為償還銀行借款或商業本票，以充實營運資金；次順位債券則以強化資本結構與提升財務體質為目標。

元大證公司債面額為每張100萬元，暫定以面額發行，利率方面，若採固定利率，票面年息原則上不超過3%；若採浮動利率，發行時利率亦不超過年息3%，發行後則依據浮動利率公式調整。

債券無擔保品，亦無附帶轉換、交換或認股條款，不涉及股權稀釋情形。

此外，相關發行事宜包括承銷方式、受託人、承銷或代銷機構、代理還本付息機構與買回條件等，均由董事長或其指定人視實際情況決定處理。公司並計劃於向主管機關申報生效後，申請於櫃檯買賣中心登錄交易，以提升流動性與市場接觸度。

元大證券強調，將依市場情勢彈性調整發行時機與條件，持續以健全資本架構與強化財務穩健為目標，支應未來營運發展與資金調度需求。