保單借款／三點留意 避免契約失效

相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保單借款享有免保證人、免手續費、快速撥款等多項優點，且較一般信用貸款保單借款利率更加優惠，可讓保戶資金彈性運用。但保險業者提醒，保戶在進行保單借款時，除了留意辦理門檻條件限制之外，還有三個需要留意的要點，以免保單失效。

保險業者指出，保單借款利率會根據保單預定利率而定，但會訂定利率下限。以新台幣計價保單為例，傳統型保單多半以保單預定利率加碼計算，通常都加碼1個百分點上下；利變型保單則會依據宣告利率再加碼，加碼0.25個百分點起跳，但會有一定利率下限。

保險業者提醒，保戶在進行保單借款時，除了留意辦理門檻條件限制之外，還有三個需要留意的點，第一，如保戶尚有前次保單借款未清償，就無法重複辦理。

第二，一般保單借款會先償還利息再清償本金。

第三，若未償還本息累積超過保單價值準備金時，保單契約就會失效停止。