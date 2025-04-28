保單借款／三點留意 避免契約失效

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保單借款享有免保證人、免手續費、快速撥款等多項優點，且較一般信用貸款保單借款利率更加優惠，可讓保戶資金彈性運用。但保險業者提醒，保戶在進行保單借款時，除了留意辦理門檻條件限制之外，還有三個需要留意的要點，以免保單失效。

保險業者指出，保單借款利率會根據保單預定利率而定，但會訂定利率下限。以新台幣計價保單為例，傳統型保單多半以保單預定利率加碼計算，通常都加碼1個百分點上下；利變型保單則會依據宣告利率再加碼，加碼0.25個百分點起跳，但會有一定利率下限。

保險業者提醒，保戶在進行保單借款時，除了留意辦理門檻條件限制之外，還有三個需要留意的點，第一，如保戶尚有前次保單借款未清償，就無法重複辦理。

第二，一般保單借款會先償還利息再清償本金。

第三，若未償還本息累積超過保單價值準備金時，保單契約就會失效停止。

保險 信用 門檻

延伸閱讀

台中七旬退休婦被詐百萬買靈骨塔 開光再騙14萬...警及時阻止

新一代癌症險 保障更全面

保險小百科／保單價值準備金 支應借款、解約金

未替外送員保強制險 台南市府連三罰Foodpanda遭法官撤銷

相關新聞

金融三業買台股縮手四成 業界：本月獲利、淨值承壓

根據金管會統計，金融三業3月加碼台股495億元，月減42%，券商單月砍股192億元，為近半年最大減碼規模，銀行與壽險也同...

報稅季將至 保單借款放送優惠 協助民眾周轉資金

近期報稅旺季將至，壽險業者陪伴民眾渡過多重財務壓力與資金需求，如國壽推出「超樹貸6」保單借款利率優惠活動，可享有優惠利率...

重大傷病險升級 撐保護傘

科技與醫藥進步延長壽命，卻未延長健康餘命。衛福部統計，重大傷病卡領證數約增五倍，家戶自費醫療占比成長六成，為強化健康與財...

創業之星選秀 快來報名／台企銀扮平台 助新創找錢

台灣企銀長期推動金融創新與人才培育，並藉由旗下轉投資台企銀創投與管顧資源，透過融資潛力企業，與企業成為更緊密的合作夥伴，...

信用卡+App 繳稅回饋多

一年一度報稅季即將到來，根據統計，2024年以信用卡繳綜所稅逾135萬筆、總金額逾2,000億元，雙雙創下歷史新高。除了...

保單借款／三點留意 避免契約失效

相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保單借款享有免保證人、免手續費、快速撥款等多項優點，且較一般信用貸款保單借款利率更加優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。