信用卡+App 繳稅回饋多

一年一度報稅季即將到來，根據統計，2024年以信用卡繳綜所稅逾135萬筆、總金額逾2,000億元，雙雙創下歷史新高。除了刷卡外，民眾若搭配各家銀行App，如永豐銀、台新銀、台企銀等，回饋再加碼。

永豐銀行表示，今年於「Paytax財政部網路繳稅平台」刷永豐信用卡繳納綜合所得稅享免手續費，使用「大咖DACARD App」並刷永豐卡繳稅享最高10%回饋再抽刷卡金；尊榮理財永傳會員登錄並刷任一永豐卡繳稅，享最高回饋0.38%刷卡金（上限20萬）及6期0利率，永富及永聚會員享刷卡金或分期0利率擇一，成為高資產戶繳稅好選擇。

台新銀指出，繳稅刷@GoGo卡，不限新舊戶，至Richart Life App領券即享全家、7-11實體門市繳費稅6%回饋（最高200點）；新戶5月31日前於指定連結辦卡，核卡90天內綁定指定支付工具，如Apple Pay、街口等，繳稅再享20%回饋最高2,000點，相當於最高享26%回饋。

台企銀指出，即日起至5月31日止，民眾可透過「台灣企銀行動銀行App」或「台灣行動支付App」，綁定台企銀Hokii數位存款帳戶，並於活動指定時間以台灣Pay成功繳納「牌照稅」或「房屋稅」，單筆可享台灣Pay紅利點數1,000點回饋（每10點可折抵1元），綁定一般帳戶繳納則享台灣Pay紅利點數500點回饋，每稅別兩種繳納方式最多各回饋三筆，等同900元回饋金。