報稅季將至 保單借款放送優惠 協助民眾周轉資金

近期報稅旺季將至，壽險業者陪伴民眾渡過多重財務壓力與資金需求，如國壽推出「超樹貸6」保單借款利率優惠活動，可享有優惠利率2.5%。宏泰壽則針對低收入戶推出友服優貸借款優惠專案；新壽推出「貸就福」保單借款優惠專案，優惠利率下探2.2%。

國泰人壽自2023年9月起，推出「超樹貸」保單借款優惠專案，協助保戶解決短期資金周轉需求，隨後每年定期於報稅季、開學季、過年前，配合民眾用錢需求，推出超樹貸方案。2024年底推出的「超樹貸5」保單借款利率優惠活動反應熱烈，短短兩個月內申請總件數即突破7.3萬件。

保單借款利率優惠活動 圖／經濟日報提供

鑒於稅務申報期間保戶對資金調度需求升高，國泰人壽宣布即日起至7月15日，推出「超樹貸6」保單借款利率優惠活動，凡於活動期間透過國泰人壽App、官網會員專區、服務中心櫃檯、ATM等管道申貸，無需審核、不綁約，只要保單要保人擁有可借款的新台幣保單（具有保單價值準備金），符合資格之保單借款可享有優惠利率2.5%，優惠利率至7月31日止，8月1日後則恢復各保單之原借款利率計算。

國泰人壽提醒保戶，專案期間愈早借款即可享有愈長優惠利率期間，但仍須留意保單借款是以保單提供之保障為抵押，適用情境主要為短期資金需求，不適合用來長期理財。

新光人壽今年加碼推出「貸就福」保單借款專案，5月12日前，針對收費管道為非派員之保單，提供1年期台幣優惠借款利率，線上、線下利率2.2% 與3.1%；並提供90天外幣（美元）線下4%優惠利率，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。新光人壽表示，新壽保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，也可節省可觀的利息支出。

宏泰人壽指出，針對符合低收入戶資格保戶若有大於10萬元的資金需求，則可申請「友服優貸借款優惠專案」，借款金額不受限制，借款利率則以宏泰人壽當時公告保險單借款利率降1碼（-0.25%）計息。