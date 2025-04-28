報稅季將至 保單借款放送優惠 協助民眾周轉資金

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
近期報稅旺季將至，壽險業者陪伴民眾渡過多重財務壓力與資金需求。圖／聯合報系資料照片
近期報稅旺季將至，壽險業者陪伴民眾渡過多重財務壓力與資金需求。圖／聯合報系資料照片

近期報稅旺季將至，壽險業者陪伴民眾渡過多重財務壓力與資金需求，如國壽推出「超樹貸6」保單借款利率優惠活動，可享有優惠利率2.5%。宏泰壽則針對低收入戶推出友服優貸借款優惠專案；新壽推出「貸就福」保單借款優惠專案，優惠利率下探2.2%。

國泰人壽自2023年9月起，推出「超樹貸」保單借款優惠專案，協助保戶解決短期資金周轉需求，隨後每年定期於報稅季、開學季、過年前，配合民眾用錢需求，推出超樹貸方案。2024年底推出的「超樹貸5」保單借款利率優惠活動反應熱烈，短短兩個月內申請總件數即突破7.3萬件。

保單借款利率優惠活動 圖／經濟日報提供
保單借款利率優惠活動 圖／經濟日報提供

鑒於稅務申報期間保戶對資金調度需求升高，國泰人壽宣布即日起至7月15日，推出「超樹貸6」保單借款利率優惠活動，凡於活動期間透過國泰人壽App、官網會員專區、服務中心櫃檯、ATM等管道申貸，無需審核、不綁約，只要保單要保人擁有可借款的新台幣保單（具有保單價值準備金），符合資格之保單借款可享有優惠利率2.5%，優惠利率至7月31日止，8月1日後則恢復各保單之原借款利率計算。

國泰人壽提醒保戶，專案期間愈早借款即可享有愈長優惠利率期間，但仍須留意保單借款是以保單提供之保障為抵押，適用情境主要為短期資金需求，不適合用來長期理財。

新光人壽今年加碼推出「貸就福」保單借款專案，5月12日前，針對收費管道為非派員之保單，提供1年期台幣優惠借款利率，線上、線下利率2.2% 與3.1%；並提供90天外幣（美元）線下4%優惠利率，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。新光人壽表示，新壽保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，也可節省可觀的利息支出。

宏泰人壽指出，針對符合低收入戶資格保戶若有大於10萬元的資金需求，則可申請「友服優貸借款優惠專案」，借款金額不受限制，借款利率則以宏泰人壽當時公告保險單借款利率降1碼（-0.25%）計息。

低收入戶 台幣 財務

延伸閱讀

陸少年依母申請來台居留1條件不符遭駁 打行政官司判敗訴

台新助中小企業周轉 資金活水專案前三期優利2.88%

海砂屋、災損與耐震不足建物 基隆提高容積增改建誘因

基隆30年老屋高達8.5萬戶 市府通過專案計畫加速老屋都更

相關新聞

金融三業買台股縮手四成 業界：本月獲利、淨值承壓

根據金管會統計，金融三業3月加碼台股495億元，月減42%，券商單月砍股192億元，為近半年最大減碼規模，銀行與壽險也同...

報稅季將至 保單借款放送優惠 協助民眾周轉資金

近期報稅旺季將至，壽險業者陪伴民眾渡過多重財務壓力與資金需求，如國壽推出「超樹貸6」保單借款利率優惠活動，可享有優惠利率...

重大傷病險升級 撐保護傘

科技與醫藥進步延長壽命，卻未延長健康餘命。衛福部統計，重大傷病卡領證數約增五倍，家戶自費醫療占比成長六成，為強化健康與財...

創業之星選秀 快來報名／台企銀扮平台 助新創找錢

台灣企銀長期推動金融創新與人才培育，並藉由旗下轉投資台企銀創投與管顧資源，透過融資潛力企業，與企業成為更緊密的合作夥伴，...

信用卡+App 繳稅回饋多

一年一度報稅季即將到來，根據統計，2024年以信用卡繳綜所稅逾135萬筆、總金額逾2,000億元，雙雙創下歷史新高。除了...

保單借款／三點留意 避免契約失效

相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保單借款享有免保證人、免手續費、快速撥款等多項優點，且較一般信用貸款保單借款利率更加優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。