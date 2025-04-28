保險小百科／投資型商品 具三大特色

投資型保險，是一種可以同時滿足保障和投資需求的保險產品。保戶可以自行決定投資標的，如ETF、共同基金、投資帳戶等，並依照約定的投資比例進行投資，而投資盈虧則皆由保戶承擔。投資型保險的運作方式是，保險公司會從保費中扣除保險相關費用，剩餘的款項會進到專設帳簿，做為投資的資金。此外，投資型保險具有保額可依需求調整、保費可彈性繳交的優點，讓資金可靈活運用。

受保險法規的規範，所有投資型保險商品皆須經行政院金管會核准銷售，基本上具有下列特色：一、盈虧自負：投資型保險商品所產生的投資收益或虧損，大部分或全部由保戶自行承擔。二、專設帳簿：投資型保險商品分為一般帳戶和專設帳簿進行管理，專設帳簿內之保單投資資產，由保險公司採個別帳戶管理，且依保險法之規定，該筆資產於保險公司破產時，得不受保險公司債權人之扣押或追償。三、費用揭露：投資型保險商品的相關費用，要攤在陽光下，讓保戶充分了解保費結構。