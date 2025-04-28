退休金算盤／美元利變型壽險 理財利器

經濟日報／ 記者 夏淑賢
美元利變型壽險 理財利器。 路透
美元利變型壽險 理財利器。 路透

許多人將保險視為轉嫁風險的工具。例如當罹患疾病導致健康受損需要治療時，醫療保險可協助分擔治療過程中的醫療費用，減少財務壓力。又或是罹患癌症或重大傷病，可以投保一次定額給付型的保險商品，獲得一筆保險金後，依照醫療需求選擇最佳的治療方式及自費用藥，恢復健康。

中租保經副總經理蔡宏智認為，規劃合適的保險商品，除了能在風險發生時提供經濟補償，對於負有債務的人，像個人房貸或企業貸款，為家人留愛不留債的承諾。更能預先進行資產傳承與分配，確保財富得以延續，甚至富過三代。

圖／經濟日報提供
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蔡宏智指出，保險有四大功能，一是幫助不愁財務；二是幫忙分擔債務；第三可提前預留稅務；四為有利和諧分配家產。第一個功能，是指保險能夠提供穩定的經濟支持，確保在面臨疾病、意外或其他風險時，不會因財務壓力而影響生活品質。包括醫療保險、意外險與重大疾病險等商品能夠在關鍵時刻發揮作用，協助支付醫療費用與生活支出，減少家庭財務負擔。壽險商品還能在家庭經濟支柱發生意外時，確保家人的生活品質不會受到嚴重影響。

分擔債務方面，蔡宏智表示，透過特定的保險商品，如壽險或傷害險，可在借款人發生風險時，以受益人保險金，協助償還未清債務，減輕家人負擔。對於有房貸、車貸或其他長期債務的人來說，保險是一種安全網，確保家人不會因突發事故而陷入財務困境。企業主也可利用保險來保障貸款的償還，確保公司運營不受影響。

以40歲的王先生為例，是家庭經濟支柱並負擔房貸，投保「凱基人壽基業長鴻美元利率變動型終身壽險」並且附加豁免保費，繳費20年期，經費率折減後，年繳保險費2,969美元，壽險保障自第一年度起從12萬美元開始增加，待王先生85歲時，壽險保障已增加到20萬美元，壽險保障不僅可以照顧最愛的家人，更可減輕另一半承擔房貸的壓力。

他表示，保險可作為財務規劃工具，提前準備遺產稅、贈與稅等稅務支出，避免因資產配置不當影響財務狀況。例如購買壽險，受益人可獲得一筆現金理賠來應對稅務需求，避免因現金不足而被迫變賣資產。企業主也可利用保險作為稅務規劃工具，例如透過企業保單累積資金，作為日後業務擴展、財務調度或股東權益轉移的工具，使企業財務更具彈性。

分配家產上，70歲的張奶奶選擇規劃「新光人壽美利多倍美元利率變動型終身壽險」，經費率折減後，繳費8年期，年繳保險費3萬9,410美元，第三度的壽險保障最高有44萬美元，張奶奶將保單指定受益人分配給孫子女，除了降低爭產爭議外，也能將辛苦累積大半輩子的財富，傳承給她愛的家人，做到依個人意願分配家產，避免因遺產分配問題產生爭議，維護家庭和諧。

保險金 債務 壽險

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