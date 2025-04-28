專家教你保／癌症險規劃兩大重點 添後盾

癌症總是突如其來，及早透過保險展開防護網是第一要務，而隨著抗癌成為長期抗戰，癌症保險規劃更要納入長期給付的思維。然而，過去商品設計對於癌症的規劃，主要是以住院日額險、實支實付險、手術險外加癌症險的方式為主軸，大多聚焦在初次罹患癌症、癌症身故、癌症住院、癌症手術、化學治療與放射線治療與出院療養金等給付項目，但隨著健保財務制度的改革、醫療技術進步與醫藥研究發展，不合時宜的癌症保障規劃也會產生一些缺失。

首先是「險種給付項目缺失」，過去的商品設計給付最大宗在初次罹患癌症這個項目，該給付項目一生僅給付一次，一旦癌細胞發生移轉或病情復發的狀況出現，後續的治療就會為患者帶來極大的經濟負擔。

再來是「健保財務永續經營的限制」，在健保財務的窘境下，許多藥物健保不再給付，患者必須自費處理，無形中大幅增加財務負擔。以及「醫療技術的進步」，過往的癌症治療不外乎開刀、放療與化療，隨著科技的突破，現在常見的還包括達文西機器手臂、6D亞瑟刀、聚焦超音波、標靶藥物，以及新型放療的螺旋刀技術等方式，但都因健保未及給付或不足額給付，往往讓病患陷入兩難的抉擇。

圖／經濟日報提供

有鑑於此，現代癌症醫療保障規劃必須有所改變。第一、提高傳統醫療保障的額度。面對醫療通膨的狀況，自費負擔的比例大幅增加，因此提高實支實付的額度有其急迫性，同時對於定額給付的額度也必須提高，以應付在後續長期療程中須在家配合醫囑治療的部分，能有較高額的財務支持。如「新光人壽愛有醫靠防癌定期健康保險」就具備給付初次罹患癌症初期或輕度、重度保險金；追蹤照護、標靶藥物均有給付及罹患重度癌症豁免續期保險費三大特色，可陪伴長期抗癌、守護患者專心治療。

第二、針對高額專項設立專戶。針對高額的特定項目，例如昂貴的標靶藥物、出院後在家長期配合醫囑的療程費用等，將這些長期、高額的項目透過特定的保險商品給付另外獨立出來，透過專項的保險給付，不但解決實支實付醫療費用排擠的問題，同時透過高額且配合療程需求的給付內容，對抗醫療通膨打造優質的醫療條件。最後，也要一再提醒國人，保險規劃不能一成不變，務必隨時調整至最佳狀況，避免因病（罹癌）而貧。

（本文由新光人壽副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）