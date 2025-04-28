長照險批註條款 申領更便利

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

台灣人口結構持續走向高齡、少子化，在這個多重挑戰的新時代，如何規劃保險防老、及早建構符合自身需求的長照保障，成為每個人必須關注的重要議題。

為提升長照理賠申領的便利性，南山人壽推出「南山人壽長期照顧分期（長期看護）保險金連續給付達四期後申領文件調整批註條款（LTC4C）」，不僅適用於南山人壽新投保的長照險契（附）約，也適用於南山人壽既有長照險有效契約，可望嘉惠近42萬件長照有效契約，透過設計更體貼保戶，符合新社會型態的保障需求，引領台灣長照保險邁向新紀元。

內政部發布最新人口統計，2025年1月新生兒出生數跌破萬人，為連續49個月出生人數低於死亡人數的紀錄。當台灣新生兒愈來愈少、老年人口愈來愈多，「養兒防老」的觀念必須革新，與其依賴子女支應老後生活經濟所需、甚至是作為長期照顧的人力，不如趁早規劃完整的長照保險保障，確保長期照顧生活及醫療品質，減輕家人負擔。

南山人壽推出「南山人壽長期照顧分期（長期看護）保險金連續給付達四期後申領文件調整批註條款（LTC4C）」，在該公司在連續給付長期照顧分期保險金或長期看護保險金達四期後，第五期開始，只需檢附足以證明被保險人生存的文件（如身分證正面及反面影本等）和保險金申請書，即可進行申領，讓可能已經行動不便、甚至是臥床的保戶，無須再辛苦奔波往返醫院取得診斷證明書，回歸保險公司提供民眾保障的初衷與美意。

保險金 南山人壽 長照

延伸閱讀

看護來台作證剴剴遭凌虐 他列9大酷刑 網友看到哭

廁所餵剩菜、冬天洗冷水澡發抖罰站 女看護作證「剴剴」保母虐童

議會國民黨團長照座談會提建言 新北長照處箭在弦上

日男為騙6億保險金殺人！向受害人注射96%酒精致亡 過程極荒謬

相關新聞

金融三業買台股縮手四成 業界：本月獲利、淨值承壓

根據金管會統計，金融三業3月加碼台股495億元，月減42%，券商單月砍股192億元，為近半年最大減碼規模，銀行與壽險也同...

報稅季將至 保單借款放送優惠 協助民眾周轉資金

近期報稅旺季將至，壽險業者陪伴民眾渡過多重財務壓力與資金需求，如國壽推出「超樹貸6」保單借款利率優惠活動，可享有優惠利率...

重大傷病險升級 撐保護傘

科技與醫藥進步延長壽命，卻未延長健康餘命。衛福部統計，重大傷病卡領證數約增五倍，家戶自費醫療占比成長六成，為強化健康與財...

創業之星選秀 快來報名／台企銀扮平台 助新創找錢

台灣企銀長期推動金融創新與人才培育，並藉由旗下轉投資台企銀創投與管顧資源，透過融資潛力企業，與企業成為更緊密的合作夥伴，...

信用卡+App 繳稅回饋多

一年一度報稅季即將到來，根據統計，2024年以信用卡繳綜所稅逾135萬筆、總金額逾2,000億元，雙雙創下歷史新高。除了...

保單借款／三點留意 避免契約失效

相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保單借款享有免保證人、免手續費、快速撥款等多項優點，且較一般信用貸款保單借款利率更加優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。