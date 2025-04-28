長照險批註條款 申領更便利

台灣人口結構持續走向高齡、少子化，在這個多重挑戰的新時代，如何規劃保險防老、及早建構符合自身需求的長照保障，成為每個人必須關注的重要議題。

為提升長照理賠申領的便利性，南山人壽推出「南山人壽長期照顧分期（長期看護）保險金連續給付達四期後申領文件調整批註條款（LTC4C）」，不僅適用於南山人壽新投保的長照險契（附）約，也適用於南山人壽既有長照險有效契約，可望嘉惠近42萬件長照有效契約，透過設計更體貼保戶，符合新社會型態的保障需求，引領台灣長照保險邁向新紀元。

內政部發布最新人口統計，2025年1月新生兒出生數跌破萬人，為連續49個月出生人數低於死亡人數的紀錄。當台灣新生兒愈來愈少、老年人口愈來愈多，「養兒防老」的觀念必須革新，與其依賴子女支應老後生活經濟所需、甚至是作為長期照顧的人力，不如趁早規劃完整的長照保險保障，確保長期照顧生活及醫療品質，減輕家人負擔。

南山人壽推出「南山人壽長期照顧分期（長期看護）保險金連續給付達四期後申領文件調整批註條款（LTC4C）」，在該公司在連續給付長期照顧分期保險金或長期看護保險金達四期後，第五期開始，只需檢附足以證明被保險人生存的文件（如身分證正面及反面影本等）和保險金申請書，即可進行申領，讓可能已經行動不便、甚至是臥床的保戶，無須再辛苦奔波往返醫院取得診斷證明書，回歸保險公司提供民眾保障的初衷與美意。