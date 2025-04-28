重大傷病險升級 撐保護傘

科技與醫藥進步延長壽命，卻未延長健康餘命。衛福部統計，重大傷病卡領證數約增五倍，家戶自費醫療占比成長六成，為強化健康與財務保護，富邦人壽首次與北富銀合作市場鮮少的簡易投保「富邦人壽卡好利重大傷病保險」，結合保障、理賠、滿期、豁免功能，保障與健康自動升級，協助保戶保全資產，避免因重大傷病致資產蒙受損失，影響原有財務規劃。

以重大傷病占比最高的癌症為例，根據癌症基金會調查，約64%患者自費醫療，其中約25%自費超過百萬元，還有35%放棄原有工作，另約60%家屬每日12小時照顧。為轉嫁經濟壓力、病人情緒、照護人力及工作衝擊造成家庭沉重負擔，富邦人壽與北富銀合作重大傷病保險「卡好利」，投保時採免體檢，若有健康告知可檢附相關健康告知問卷進行評估，以簡化投保程序，強化醫療防護網。

圖／經濟日報提供

凱基人壽則推出「凱基人壽醫卡幸福重大傷病保險」，結合重大傷病、特定疾病、壽險及豁免保障。壽險保障依「保額或應已繳保險費1.06倍」擇優給付，並於繳費期間內提供二至六級失能豁免保險費的保障，醫卡幸福除提供依保單條款約定重大傷病範圍之保障外，也自動升級保障，加強特定疾病符合一定條件之急性心肌梗塞（重度）或冠狀動脈繞道手術保障，提早為保戶做好醫療後盾。

若保戶偏好終身保障且預算充足，可優先選擇「凱基人壽醫卡新安重大傷病終身健康保險」，當健康到老，還能獲得祝壽保險金給付，保費不浪費。萬一不幸罹患保單條款所約定之重大傷病，並取得重大傷病之相關證明文件，申請後將一次性給付保險金，降低家庭經濟負擔。

依據衛福部公告全民健保重大傷病，範圍涵蓋30類，超過300多項疾病，包括需積極或長期治療之癌症（占46%）、慢性精神病（占18%）、需終身治療之全身性自體免疫症候群（占13%）、慢性腎衰竭（尿毒症），必須接受定期透析治療者（占8%）等，前四項合計占比高達85%。衛福部統計，今年1月國人重大傷病領證人數將近100萬人，相當於每23人就有一人持卡、領卡時鐘快轉到每3分鐘新增一張卡、約占健保支出30%，每張卡背後代表一個家庭龐大的醫療費用和財務影響。

此外，衛福部失智症流行病學調查，台灣失智人口已超過30萬人，且65歲以上長者失智症盛行率，隨年齡增加呈現倍增趨勢。南山人壽透過「商品」與「服務」雙軌並進，持續推出納入失智保障的商品，並攜手合作夥伴，提供客戶在對抗失智的過程中需要的健康照護服務，發揮保險核心力量，幫助失智家庭度難關。