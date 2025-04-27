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高資客戶業務菁英養成 全球人壽海豹部隊儲備班開跑

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

全球人壽為培育「高產能」業務同仁，特別遴選高潛能的業務員組成「海豹部隊」，並導入專業培訓與實務資源，協助其聚焦於高資產客戶的開發與經營。這項培育計畫自2019年實施起，即將邁入第七年，不僅培訓成員的績效優異，更於2023年榮獲保險卓越獎金質獎的肯定，顯示全球人壽在高端市場布局與人才培養上的領先實力。

為發揮如同美軍海豹部隊之精神，全球人壽海豹部隊培訓計畫以高標準、高強度為選才與訓練原則，特別設立「儲備班」為正式成員的入門門檻。凡進入儲備班的業務同仁，皆須通過長達一年的系統性訓練與紀律考核，結訓率僅有24%，展現嚴謹且具挑戰性的精英養成模式。

今年度的儲備班已於4月10日、17日分別在台南與台北兩地開訓，由全球人壽合作多年的專業律師開授保險法律實務，協助學員掌握保險四角關係與保單規劃重點。未來學員將持續修習法律與稅務課程，奠定完整的專業基礎，從專業中建立服務價值，成為高資產客戶信賴的終身夥伴。

全球人壽長期致力於人才發展，不僅聚焦高資產市場的深耕，更為各職級主管職能量身打造多元訓練計畫，包括活潑且充實的「新秀成長營」訓練活動、「AM卓越領導班」及「增員研習營」等業務主管專案課程，提供最多元化的訓練資源，有效率地發展組織與培養服務接班人，全面提升業務團隊的專業力、領導力與組織發展能力。

未來，全球人壽將持續與業務團隊攜手前行，共同壯大壽險事業版圖，打造最堅實、最專業的業務團隊，為保戶提供更貼心、更溫暖的服務，落實「因為愛 責任在」的品牌承諾。

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