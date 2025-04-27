金融三業3月大力加碼股債4千億 馬上慘住套房

金管會發布最新的金融三業股債投資統計，金融三業在今年3月展現極強勁的股債加碼力道，合計高達4千億元，但4月的「川普海嘯」威力已出乎金融三業的預料，使這筆龐大的股債投資部位才剛進場在4月就全被慘套，對金融三業淨值及資本適足率的衝擊已受金融市場和投資人高度矚目，其中災情最慘重的首推壽險業，銀行業次之。

根據金管會所提供的資料估算，壽險業在3月全面加碼國內外的股債，其中，海外債加碼手筆最大，高達1791億，據估算結果，壽險業分別加碼台股451億、台債259億，國外股票369億，更大增海外債1791億，合計新增2870億的投資，才剛買就全面住進「套房」。

不具名的業界高層指出，壽險業由於資產分類方式，現在大約8成5至9成的債券會放在AC（持有到期）部位，因此只要不買出，相關部位淨值及損益表暫時不會受影響，但災情仍然嚴重，因為3月新加碼債券部位裡，仍然有約200億的海外債的評價損失必須反映在淨值中。

此外更嚴重的是來自股票部位的評價損失，其中，壽險業二月、三月都因為台股下跌而逢低回補，包括2月大買台股535億，三月也連續大買451億，合計連續二個月大買台股近千億，卻未料指數「沒有最低，只有更低」，4月全面進套房，而且至少必須在淨值反映評價損失，再加上新台幣匯率4月升值約在2%的衝擊，壽險業者普遍已有4月「數字很難看」的心理準備，甚至已有好幾家中、大型壽險業者有虧損的心理準備。

銀行業亦連續在2、3月積極大買台股。金管會對銀行的統計則顯示，銀行業繼2月加碼台股292億之後，3月加再碼台股236億，合計2 個月加碼台股528億；加碼債市力道則更強，繼2月加碼美債為主的債券292億之後，全體國銀3月的加碼力道更激增至762億，由於四月發生大股災，美國債市也大崩盤，全體銀行的持股部位目前超過5000億，債券部位則為9.7兆，倘若以股債市價跌幅度觀察，到時候全體國銀的淨值恐怕縮水至少超過千億之上。

以最具指標性的美國十年期公債觀察，4月25日的十年期公債殖利率為4.29%，雖然已較4月的最高點4.4%回落，但4月債券價格普遍仍較3月下跌，對於應變方式，銀行高層指出，大部分業者已大幅縮小持債天期，以買5年期上下的大型跨國金融集團所發行的金融債券居多，且以浮動利率來計息，至於公債這類固定利率債，持有部位占比已越來越低，但放在OCI的債券部位價跌，仍將對淨值造成一定的衝擊。

證券業則由於3月加碼金額較小，因此相對衝擊減少，海外債券小增11億、台股加碼126億、台債小增1.25億、海外股票小增3.08億。