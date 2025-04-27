國人減持非投等債基金 規模降至7,126億

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
2025年川普重返美國白宮，向各國揮舞關稅大棒，全球經濟前景添變數。 路透
2025年川普重返美國白宮，向各國揮舞關稅大棒，全球經濟前景添變數。 路透

2025年川普重返美國白宮，向各國揮舞關稅大棒，全球經濟前景添變數。在國際金融市場動盪之際，台灣投資人對高風險資產熱度明顯降溫，截至今年2月底，國人持有境外非投資等級債券基金規模縮水至7,126億元，占國人持有境外基金比重跌至15.3%。

隨著美國通膨緩步下滑，Fed從2024年9月起展開降息循環，累計2024年全年降息4碼。非投資等級債券也受惠於降息效應，到2024年底，國人持有境外非投資等級債券基金的規模快速回升至7,050億元。

不過，2025年川普再度就任美國總統，也啟動關稅戰，經濟前景不確定，Fed何時降息也更加撲朔迷離。到2025年2月底，國人持有境外非投資等級債券基金的規模為7,126億元，占國人持有境外基金的比重則滑落到15.3%。

圖／經濟日報提供
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法人指出，川普關稅政策反覆不定，全球金融市場跟著大幅震盪，影響投資人持有風險資產的信心。不過，在金融市場動盪時，投資人積極尋找高息股債，特別偏愛現金流強且能穩定配息的企業。

配息基金向來是國人的最愛，隨著全球政經不確定因素增多，金融市場跟著動盪起伏，每月或每季領息更能讓投資人心安，有助於度過不穩定的金融環境。統計顯示，非投資等級債券基金曾經是國人最青睞的標的，但隨著收益來源趨於多元化，國人持有部位及比重都已降低。

投信投顧公會統計，在2014年底，境外非投資等級債券基金的規模超過1.15兆元，達到空前高峰，且占國人持有境外股債基金總金額的34%，同樣也是歷史高點。

2015年起，隨著能配息的債券基金種類愈來愈多元化，包括新興市場債券基金、多元債券基金、甚至股債混合基金等，國人持有境外非投資等級債券基金規模緩步下滑，但仍有9,000多億元的規模。不過，到2018年，美國聯準會（Fed）升息四次，債券投資人退縮，國人持有境外非投資等級債券基金的規模急速跌破8,000億元。

到2019年，國人持有境外非投資等級債券基金的規模雖然回升到8,000億元之上，但隨後受到新冠疫情衝擊，規模再度滑落，到2020年底下滑到7,879億元，到2021年底進一步縮水到7,754億元。

由於新冠疫情、俄烏戰爭、貿易戰等因素推升通貨膨脹急速上揚，Fed於2022年3月開啟升息循環，到2023年7月暴力升息共21碼（即5.25個百分點），聯邦基金利率急升到5.25-5.5%，為22年以來新高。

Fed鷹派升息，債市大受打擊。到2022年底，國人持有境外非投資等級債券基金的規模只剩下6,044億元，為十年來最低點；到2023年底，Fed終於停止升息，規模總算反彈至6,060億元。

除了債券以外，股票收益也受到投資人的重視。尤其是台股高股息ETF蓬勃發展，短短數年內成為國人最愛，聲勢超過台股市值型ETF。另外，Fed結束升息循環之後，投資人高度期待降息帶來的債市多頭行情，資金大量流向債券ETF，尤其是美元長天期債券ETF。台股高股息ETF及美元長天期債券ETF大多為季配，但也有月配，滿足投資人對於收益的需求。

ETF Fed 投資人

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