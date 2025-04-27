十大最愛基金商品 檔檔月配息

在國人持有最多的前十大境外基金中，每一檔都有配息選項。這十檔基金中，有八檔是債券基金，兩檔是股債混合基金，但由於配息率都不差，因此備受青睞。尤其這些基金都是每月配息，等於每月都能創造出現金流，對於退休族或存股族來說，特別有吸引力。

境外基金資訊觀測站統計，不論是境內或境外基金，國人最愛的共同基金首推安聯收益成長基金，到2025月2月底國人持有的規模達到7,686億元。

這檔基金全布局美元強勢資產，美國高成長股票、美國非投資等級債券、美國可轉換公司債各占三分之一。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於7.76~8.24%，相當有吸引力。

至於國人最愛的第二名基金，則是聯博全球非投資等級債券基金，國人持有金額達3,646億元。這檔基金引進台灣多年，長期績效及配息都算穩健，雖然吸引力不及股債混合資產，但仍是國人最愛的非投資等級債基金。基金持有債券數目超過千檔，除了非投資等級債券之外，也布局新興市場債、投資等級債等，相當多元。

至於國人目前持有最多的第三到十名境外基金，則也清一色都是配息表現有競爭力的基金，依次為聯博美國收益基金、高盛新興市場債券、PIMCO多元收益債券基金、高盛投資級公司債基金、摩根多重收益基金、富蘭克林坦伯穩定月收益基金、摩根環球非投資等級債券基金、鋒裕匯理新興市場債券基金。