中信金今年董事改選 是否啟動世代交替受矚目

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金控（2891）第八屆董事任期將於民國114年6月16日屆滿，今年股東常會將進行董事改選。中信金26日公告第九屆董事（含獨立董事）被提名人名單，計有7人入列，包括現任董事顏文隆、吳一揆、辜仲諒3人，以及獨立董事楊聲勇、劉長春、許文彥與季崇慧4人。

本次提名名單延續去年5月臨時董事會通過的法人代表異動決議，當時由中信金控旗下金控法人董事宜詮投資及仲遠投資更換法人代表，分別由吳一揆取代許舒博，辜仲諒取代陳春克，如今兩人皆正式納入新一屆董事提名行列。

其中最受市場矚目的，莫過於現任中信金控董事長顏文隆的動向。顏文隆長年擔任中信金董座，對集團穩健經營貢獻良多，如今已高齡84歲，市場普遍關注本屆股東會是否會同步進行董事長人選的調整，啟動世代交替。

中信金控目前尚未透露未來董座人選是否異動，惟法人普遍認為，若由辜仲諒接棒領軍，將有助進一步凝聚集團治理重心，並強化在金融創新及國際布局方面的策略推進。第九屆董事名單經股東會正式通過後，未來將由新董事會推舉新任董事長人選，相關發展仍值得後續關注。

中信金控 股東會 辜仲諒

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