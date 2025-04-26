企業生日快樂／凱基人壽專業經營團隊 加速接軌國際

凱基人壽步入21世紀後，透過連番併購與業務收購，擴大規模與提升經營管理能力，加速成長，凱基人壽董事長王銘陽與總經理郭瑜玲率領經營團隊攻城掠地，功不可沒。

王銘陽與郭瑜玲在保險業資歷深厚，兩人堪稱默契良好的好搭檔、老戰友。凱基人壽表示，王銘陽2003年加入凱基（原中國）人壽後，啟動多項併購及業務收購案，帶領團隊在業績及獲利均屢創新高，公司資產規模成長逾16倍，並躍升為台灣第五大壽險公司。

他在凱基人壽的重要戰績包括完成瑞泰（台灣）、保誠、安聯人壽部分或全部業務併購或收購；其中，瑞泰（台灣）併購案更創下台灣本土壽險合併外商壽險的首例。他也領導公司與全球市值第二大銀行大陸建設銀行合作參股建信人壽，成為台灣地區第一家參股大陸壽險業的公司。

郭瑜玲與王銘陽同時加入凱基人壽，帶領業務、獲利及公司規模逐年攀升，屢創新高。她輔佐王銘陽帶領經營團隊完成多項併購及業務收購案，憑藉優秀的專業與經營成果，郭瑜玲也締造民營壽險公司首位女性總經理及董事長的紀錄。

凱基人壽有三位執行副總經理，其中，執行副總蘇錦隆主管經營策略、品牌公關及保單行政，為凱基人壽資深高階主管。

保險業即將接軌IFRS17和ICS，凱基人壽延攬兩位執行副總容覺生、林紹華。容覺生曾協助凱基人壽推動業務通路及數位轉型成績斐然，在保險產業具有豐富經驗。林紹華為凱基人壽財務長，熟稔財務管理事務，集團內歷練完整，協助凱基人壽順利接軌，發揮綜效。