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企業生日快樂／凱基人壽新科技助攻 壯大業務部隊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基人壽董事長王銘陽（左五）及總經理郭瑜玲（左六）勉勵業務團隊、業務通路持續成長。凱基人壽／提供
凱基人壽董事長王銘陽（左五）及總經理郭瑜玲（左六）勉勵業務團隊、業務通路持續成長。凱基人壽／提供

凱基人壽持續壯大業務通路保費貢獻度，著重長年期壽險、健康險及意外險商品推動，以「組織壯大、產能提升」雙引擎，驅動公司長期價值成長。2024年業務員通路的新契約保費收入年增31%；2025年第1季更較去年同期成長43%，完整的適才、育才、留才策略，是繳出亮眼成績單的關鍵。

凱基人壽推出為期24個月的「卓越專案」，以業界最高、最長的培育津貼，並率先導入生成式AI技術，運用在業務員培育上。結合專業力、數位力成為業務新人快速成長助力，也讓2024年業務員第13個月定著率達到89.32%，且連續四年第13個月定著率超過86%、2025年第1季新人晉升主管比例達65% ，穩居業界前段班。

凱基人壽EPS
凱基人壽EPS

人才是企業成功的基石，凱基人壽提供完善培育與晉升計劃，為期24個月的「卓越專案」，提供新人搭載凱基人壽各項數位系統的iPad，完整支援日常保險業務工作，輔以三大培育計畫，助業務新人安心度過適應期，快速成長。

為期36個月的「卓越經理人養成計畫」挹注豐沛的內勤支援機制，以及最新數位賦能資源等多元培育方案，一站式幫助攻業務夥伴在三年內從業務新人躍升為「專業團隊領袖經理人」，充分展現對業務團隊的高度支持與重視肯定。

凱基人壽董事長王銘陽及總經理郭瑜玲會出席業務表揚大會，期勉業務團隊與通路壯大組織成長，邁向卓越。

凱基人壽以創新、多元的招募管道，充實組織人才庫，推出全新保險情境式卡牌桌遊「幸福人生規劃局」。藉由桌遊走入校園助年輕學子在玩樂中學金融教育，並號召全台通訊處舉辦桌遊體驗活動，廣納金融專才加入凱基人壽，加速壯大業務部隊。

此外，持續推動新住民工作平權，舉辦多場「多國通譯員保險進階專班」培訓新住民人才。並投入資源協助新住民考取證照，鼓勵加入團隊開展事業，增強經濟韌性，也透過其專業、熱忱及同鄉社群影響力，服務得以覆蓋更多新住民家庭。

因應新興數位科技發展及數據應用，凱基人壽長期推動數位化，從投保、理賠到保全服務，提供完整的數位化行動工具，業務員能以行動數位的便捷方式為保戶進行服務，全方位擴大數位賦能的應用場景，支持業務員行銷展業。

凱基人壽並與國際顧問公司合作，強化數位客群經營，持續數位化客戶服務流程，透過產能分群策略，依分群特性挹注客戶經營資源，幫助客戶更深入理解自身的保障情況與需求，確保獲得最適合的產品與服務。

凱基人壽積極引進數位工具、系統化的專業訓練體系與課程導入生成式AI技術，協助業務夥伴進行線上擬真演練、快速彙整資訊，培養業務即戰力，藉由AI及真人雙輔導，打造專業力與數位力兼具的業務團隊。

也透過官網、LINE及客戶App等管道，提升社群互動與客戶交流頻率，打造創新O2O經營模式，讓客戶在線上就能互動，配對到線下適合的業務員來服務，擴大獲客來源，強化業務同仁銷售展業及增員的能力。

凱基人壽持續提升團隊的保險專業力、客戶親和力及獲客能力，支持業務通路發展，提升保險的價值，創造更多新穎且便捷的客戶體驗。

保險 凱基人壽

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