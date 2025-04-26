企業生日快樂／凱基人壽 穩健經營 創新體驗

凱基人壽昨（25）日迎來成立62周年慶，回顧凱基人壽前身中國人壽自1963年開業，是台灣最早成立的八家壽險公司之一，在台灣壽險業發展史上有舉足輕重的地位，從1995年股票上市的資本額不到30億元，逐步茁壯到股本逾500億元、總資產2.5兆元的五大壽險公司。

凱基人壽以穩健經營及風險管理為後盾，度過多次動盪的關鍵時刻，如2008年金融海嘯，是國內未受衝擊的大型壽險公司；2012年歐債危機，也未持有任何歐洲債信不良資產。凱基人壽憑藉穩妥的風險控管，不追風口，也不畏波動，以制度與紀律走長路，時刻以陪伴保戶走過人生重要時刻，值得保戶信賴的壽險公司自許。

凱基人壽持續創新，精進商品、服務，2003年即創業界之先推出台灣首張分紅保單，奠定市場領導品牌地位；2025年第2季，在暌違14年後推出全新分紅保單商品，落實「We Share We Link」的精神，用心分享，連結夢想，提供更多元的選擇給保戶，讓保戶享有保障之餘，也能共享企業成長紅利。未來將秉持凱基金控「ONE KGI」的企業願景，為客戶量身打造一站式金融解決方案，及多元便捷的金融服務。

凱基人壽董事長王銘陽指出，本於誠信正直與客戶信任的價值主張，藉由金融專業與創新精神，致力成為亞洲領先的金融企業。在全體同仁努力下，2024年繳出亮眼成績單，全年稅後純益達221.5億元，年增1.18倍。同時，資本適足率達398%，資產規模突破2.5兆元，近五年來成長幅度超過25%，穩居台灣壽險業前五大之列。

凱基人壽更獲得惠譽國際信用評等公司授予「國際保險公司財務實力評等為A級」及「國內保險公司財務實力評等AA+（twn）」等穩定展望評價，顯示財務結構穩健與經營成效獲肯定。

凱基人壽大事紀

優化風險控管 靈活資產配置

凱基人壽2025年透過持續優化風險管理，靈活調整資產配置策略，第1季稅後純益達61.7億元，年增20%。業務拓展方面也表現突出，2024年起採取質量並重的商品策略，使得初年度保費收入（FYP）較前一年成長逾10%；其中自有通路表現亮眼，初年度保費收入較去年同期大增43%，今年仍維持強勁業務拓展動能，新契約保費年成長逾七成。

面對未來發展，凱基人壽憑藉多元的經營策略與卓越的團隊執行力，擴大業務規模、提升投資報酬、穩步接軌國際會計新制及強化數位營運等四大策略為支柱，全面實踐企業永續經營的承諾。

凱基人壽深知通路是業務發展基石，擴大自有通路及外部通路業務規模。為強化自有通路的成長與轉型，以業務員卓越專案、完善培育計畫及數位工具支援，壯大增員動能並協助新人定著；外部通路聚焦深化長期合作關係，拓展投資型保單和分紅保單市場，以豐富精準的商品組合，滿足客戶在保障、資產傳承與財富管理上的需求。

凱基人壽投入資源優化投資系統，提升投資團隊專業度。也率先導入外匯價格變動準備金新制，厚實外價金，降低公司承受外匯市場波動風險，穩固財務體質。同時持續強化高價值商品的推動，高效累積契約服務邊際（CSM），以期接軌國際會計準則第17號公報（IFRS 17）和保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）。

年輕品牌形象 建立緊密連結

因應數位科技發展，以及AI技術快速創新，持續投注資源，通過數位化、自動化、AI智慧化，賦能保單服務流程，支持自有通路業務長遠發展，並提供客戶更優質的保險服務體驗，攜手朝夢想前行。

凱基人壽秉持「We Share We Link」的精神，結合「以客戶為中心」的經營理念，以及穩健的經營與獲利能力，提供優質的商品與服務，建構共同分擔轉嫁風險的安全網。

凱基人壽期盼以穩健為根，信賴為心，永續為向，創新為翼，打造與時俱進的保險體驗，成為守護夢想前行的力量。「用心分享」對保戶真摯的承諾，讓保險更是真誠守護與熱情相伴；「連結夢想」是透過創新將每一個願景化為現實，夢想不再遙遠，而是能攜手實現的未來藍圖。

凱基人壽以年輕、充滿活力的品牌形象，加速與客戶建立更緊密的連結，陸續獲得「國家品牌玉山獎－最佳人氣品牌」、「信譽品牌－金獎」及「卓越保險獎－卓越品牌形象獎」、連兩年蟬聯「保險品質獎－知名度最高」優等獎。秉持「愛與關懷」與「與社會共好」的初心，積極參與社會公益與政策推動，持續擴大微型保險的守護範疇，連續十年榮獲金管會微型保險競賽「業務績優獎」，並連續五年獲得「身心障礙關懷獎」。

永續實踐面向也榮獲「台灣企業永續獎－台灣100大永續典範企業」及「國家永續發展獎」等多項榮譽，更成為壽險業唯一被《天下雜誌》評為符合《巴黎協議》1.5℃目標的企業，充分彰顯品牌價值，開啟嶄新篇章。