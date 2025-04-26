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台產首季每股賺0.94元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台產（2832）昨（25）日公告2025年第1季財報，稅後純益達3.4億元，較去年同期減少15%，每股稅後純益（EPS）為0.94元。儘管投資收益大幅縮水，但本業表現穩健，成為支撐獲利成長主要動力。

台產指出，首季投資收益為1.11億元，年減達47%，主要受到新台幣貶值幅度收斂至1.2%、以及台股首季表現回檔等因素影響。相較之下，去年首季新台幣貶值達4.2%，加上台股勁揚13%，台產當時投資收益高達2.09億元，顯示今年基期明顯提高，導致投資報酬呈現較大落差。

台產財務長黃志傑表示，投資收益減少主要反映在匯兌利益與股市評價減損的影響，不過公司整體投資組合仍維持穩健布局，目前股票占比約22%，債券比重約25%，其餘則為不動產與現金及約當現金。

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