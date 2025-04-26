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中租全球據點衝153個

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

中租控股（5871）2025年營運規劃出爐，全球營運網點2025年預計將再擴增，預估年底前全球網點將達153處，並以台灣、中國大陸及東協市場的柬埔寨與菲律賓為重點，並回歸基本面，撙節財務、管銷等成本，並持續加速呆帳回收，控管信用成本與資產品質，並提升員工生產力，追求穩健成長。

中租控股股東會營業報告書昨（25）日出爐，揭露2025年布局策略。中租控股多年來持續深耕海外市場，至2024年底止在兩岸與東南亞地區設立綿密廣泛的營運網點，累計達到143處的跨國服務網點，2025年規畫在台灣、中國大陸、東協的柬埔寨與菲律賓兩國，共新增十處服務據點，中租跨國服務網點年底前增至153處。

中租高層指出，目前對整體網點的增加規劃為合計增加十處，但詳細地點與各市場個別增加多少還有待細部規劃。大陸分支網點重點在質的調整而非網點數量的增加，而是鎖定重點城市、區域，朝最適規模與資源配置來做檢討調整，可能有減有增或是遷移。

中租

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