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中信金配息2.3元 領先同業…連三年配息率逾六成

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信金。聯合報系資料照
中信金。聯合報系資料照

中信金控（2891）昨（25）日董事會決議，擬發放每股現金股利2.3元，以昨天收盤價36.95元計算，股息殖利率高達6.22%，在目前已公布股利政策的金控裡高居第一。

據統計，14家上市金控中，已公告股利政策，且股息殖利率逾4%者共七家，除中信金外，還包括台新金、凱基金、元大金、永豐金、玉山金與兆豐金。

中信金昨日公告，2024年每股稅後純益（EPS）為3.64元，盈餘分配率約為63%。自2023年起，中信金已連續三年維持六成以上的配息比例，展現穩健的獲利與回饋股東的決心，也讓逾60萬名股東對於中信金的股東回報表現相當滿意。

除普通股的亮眼配息外，中信金昨日也同步公告，乙種特別股每股擬配現金股利2.26元，丙種特別股則每股擬配1.92元，展現公司整體盈餘穩定與多元資本工具的靈活運用。

目前已公布股利政策的金控裡，中信金每股配發2.3元現金股利，現金殖利率高達6.22%，暫居冠軍；其次為台新金，雖僅配發0.9元現金股利，但殖利率高達5.57%。

第三為凱基金，配發0.95元股利，包含現金0.85元與股票0.1元，股息殖利率為5.29%。

第四為元大金，配發股利總額達1.85元，包括現金1.55元與股票股利0.3元，按收盤價計算，現金殖利率為5.12%。

另外，永豐金配發股利1.25元，包含現金0.91元、股票0.34元，現金殖利率4.38%；玉山金配發現金股利1.2元、股票股利0.1元，現金殖利率為4.35%；兆豐金為現金股利1.6元，殖利率為4.27%。對於偏好穩定股息收入的投資人而言，具有一定吸引力。

金融股向來為存股族熱愛標的，具有高股息、獲利穩定、股價波動相對較小等優勢。

中信金控 殖利率 股利

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