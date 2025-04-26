快訊

「人民頭上三把刀」 誰把立法院長逼上凱道？

俄烏和談接近成功？ 川普呼籲：俄烏直接舉行高層會談 完成和平協議

吳東進次女擬出清新光金股

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
新光金控總經理若雙方進行協商成功，以吳東進之女，也是現任總經理吳欣儒續任可能性最高。聯合報系資料照
新光金控總經理若雙方進行協商成功，以吳東進之女，也是現任總經理吳欣儒續任可能性最高。聯合報系資料照

台新金與新光金（2888）合併基準日定於7月24日，屆時原新光金股東將依換股比例轉換成為台新新光金股東。證交所昨（25）日公告，新光金董事、創辦人吳東進次女吳欣儒申報轉讓名下所有3,630張新光金股票，為吳東進家族出清持股首例，引關注。

吳欣儒現為新光吳火獅文教基金會法人董事代表，她個人名下持有363萬592股新光金股票，將於4月28日至5月27日期間以一般交易方式全數轉讓，預定轉讓後持股為零；合併前夕，此一舉動引發市場關注。新光金方面表示，大股東個人理財行為，依法申報，公司無從過問。

據了解，新光集團創始家族大股東、新光金另一大股東林伯翰所持有新光股票會保留至全數轉換。

此外，新光人壽董事會昨日決議以公開募集方式發行10年期以上累積次順位普通公司債，發行總額上限250億元，於境內或透過新加坡特定目的國外籌資事業於境外，視市場行情及客觀情勢於董事會決議日起一年內一次或分次發行。據了解，此次將規劃優先透過新加坡特定目的國外籌資事業於境外發行美元次債。

新光人壽2024年已現金增資208.6億元，並發行三次次順位債共計83億元，資本已大幅提升。惠譽國際信用評等公司近期上調新壽「國內保險公司財務實力評等至A+（twn）」，以及「國內長期評等A（twn）」，評等展望為正面。同時將新壽發行的新台幣次順位公司債評等上調至A-（twn）。

新光金 股東

延伸閱讀

「新新併」有新進展 台新金宣布發行118.9億股普通新股

京鼎停牌 傳與大股東有關

新制勞退基金賣股 退出台積電前五大股東行列

外資賣超210億 這類股竟「賣超前十占5檔」遭外資大提款

相關新聞

中信金配息2.3元 領先同業…連三年配息率逾六成

中信金控昨（25）日董事會決議，擬發放每股現金股利2.3元，以昨天收盤價36.95元計算，股息殖利率高達6.22%，在目...

吳東進次女擬出清新光金股

台新金與新光金合併基準日定於7月24日，屆時原新光金股東將依換股比例轉換成為台新新光金股東。證交所昨（25）日公告，新光...

中租全球據點衝153個

中租控股2025年營運規劃出爐，全球營運網點2025年預計將再擴增，預估年底前全球網點將達153處，並以台灣、中國大陸及...

台產首季每股賺0.94元

台產昨（25）日公告2025年第1季財報，稅後純益達3.4億元，較去年同期減少15%，每股稅後純益（EPS）為0.94元...

企業生日快樂／凱基人壽 穩健經營 創新體驗

凱基人壽昨（25）日迎來成立62周年慶，回顧凱基人壽前身中國人壽自1963年開業，是台灣最早成立的八家壽險公司之一，在台...

企業生日快樂／凱基人壽新科技助攻 壯大業務部隊

凱基人壽持續壯大業務通路保費貢獻度，著重長年期壽險、健康險及意外險商品推動，以「組織壯大、產能提升」雙引擎，驅動公司長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。