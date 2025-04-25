合併前夕新光金董事吳欣儒欲出清持股 引市場關注

台新金（2887）與新光金（2888）正式合併基準日定於7月24日，屆時原新光金股東將依換股比例轉換成為台新新光金股東；證交所25日統計顯示，新光金董事、創辦人吳東進次女吳欣儒欲拋售名下所有3,630張新光金股票，為吳東進家族出清持股的首例，引起市場關注。

吳欣儒現為新光吳火獅文教基金會法人董事代表，她個人名下持有363萬592股新光金股票，將於4月28日至5月27日期間以一般交易方式全數轉讓，預定轉讓後持股為零；合併前夕，此一舉動引發市場關注。新光金方面表示，大股東個人理財行為，依法申報，公司無從過問。

據了解，新光集團創始家族大股東、新光金另一大股東林伯翰所持有新光股票會保留至全數轉換。

此外，新光人壽董事會昨日決議以公開募集方式發行10年期以上累積次順位普通公司債，發行總額上限250億元，於境內或透過新加坡特定目的國外籌資事業於境外，視市場行情及客觀情勢於董事會決議日起一年內一次或分次發行。據了解，此次將規劃優先透過新加坡特定目的國外籌資事業於境外發行美元次債。募得價款用途為充實自有資本、強化財務結構及提升資本適足率。

新光人壽2024年已現金增資208.6億元，並發行三次次順位債共計83億元，資本已大幅提升。惠譽國際信用評等公司近期上調新壽「國內保險公司財務實力評等至A+（twn）」，以及「國內長期評等A（twn）」，評等展望為正面。同時將新壽發行的新台幣次順位公司債評等上調至A-（twn）。